Лом застрял на границе

Российские экспортеры лома не смогли осуществлять поставки в сентябре из-за невозможности вовремя получить экспортные лицензии, которые должен оформлять Минпромторг. В результате отгрузка и прием металлолома почти остановились, следует из писем компаний в ассоциацию «Руслом». Там считают, что экспорт восстановится только в октябре, стоимость неотгруженного лома превысит 5 млрд руб., а потери государства от таможенных пошлин составят до 270 млн руб. В Минпромторге заверяют, что первые лицензии будут выданы уже 23 сентября.

Российские ломозаготовители пожаловались на реализацию нового порядка экспорта лома, который был официально введен с 1 сентября. Это следует из писем компаний, направленных в адрес «Руслома» (объединяет свыше 160 ломозаготовителей). С 1 сентября экспорт лома в страны, не входящие в Евразийский экономический союз, должны проходить по квоте, ее общий объем до конца года составляет 1 млн тонн. Квота распределяется между экспортерами пропорционально объему, поставленному в 2016–2018 годах. Разовую лицензию на использование квот выдает Минпромторг.

В письме ООО «Верона» говорится, что министерство утвердило распределение объемов квот среди ломозаготовителей приказом №3394 от 11 сентября. Этот документ был официально опубликован 13 сентября. Только после этого у экспортеров появилась техническая возможность подать заявку на получение лицензии через портал Минпромторга для участников внешнеторговой деятельности. «Однако до десяти утра московского времени 16 сентября на сайте не было технической возможности приложить лицензию на обращение с ломом (один из документов, прилагаемых к заявке, согласно постановлению правительства РФ), и данная графа была добавлена позже, что, в свою очередь, является резким основанием для отказа в выдаче лицензии, хотя и не по вине заявителя»,— говорится в тексте обращения.

Согласно регламенту, рассмотрение заявлений на выдачу лицензии занимает до 15 рабочих дней. За каждый день промедления выдачи лицензии компания несет убытки в размере «десятков миллионов рублей», говорится в письме «Вероны», приостановлена работа приемных пунктов, переполнены склады.

«Росметиндустрия», входящая в Akron Holding, пишет, что несвоевременное выполнение внешнеторгового контракта приведет к «значительным потерям». В «Эдде» рассказывают о срыве поставок в Южную Корею на уже зафрахтованном судне, которое шло в порт Владивостока. Как сказано в письме «Псковвтормета», квоты фактически остановили работу экспортеров на месяц.

В «Русломе» ожидают первых лицензий не ранее 7 октября, а таможенные потери государства оценивают на уровне 270 млн руб. Поскольку пошлина на экспорт лома составляет 5%, общий объем экспорта за этот период мог составить около 5,4 млрд руб. «Руслом» предлагает ввести особый порядок выдачи лицензий на экспорт лома в срок не более трех дней вместо пятнадцати.

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов передал “Ъ” через представителя, что первые лицензии будут выданы экспортерам уже с 23 сентября. «Что касается своевременного информирования экспортеров лома, включая различные профессиональные ассоциации, вся нормативная документация, касающаяся квотирования экспорта лома черных металлов, в течение месяца находилась в открытом доступе для публичного обсуждения. Ни одного замечания в означенный период не поступило. В том числе не было никаких замечаний и предложений от ассоциации "Руслом"»,— заявил представитель господина Евтухова.

Управляющий партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин говорит, что экспортеры могут попытаться взыскать свои убытки с Минпромторга в судебном порядке. Им нужно будет доказать нарушение прав экспортера и незаконность бездействия министерства, наличие убытков экспортера и причинную связь между бездействием и возникшими убытками, говорит юрист. Если министерство действительно должно было обеспечить возможность получения лицензий, но не сделало этого, добавляет он, а у экспортеров лома возникли убытки, вероятность удовлетворения иска о возмещении достаточно высока.

Евгений Зайнуллин