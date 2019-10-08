Georgian Airways хочет взыскать с России компенсацию за приостановку авиасообщения

Авиакомпания Georgian Airways намерена обратиться в европейский суд с иском на $25 млн против Министерства транспорта России в связи с «необоснованным приостановлением» полетов в РФ. Генеральный директор компании Роман Бокерия заявил, что указом президента России Владимира Путина от 21 июня были запрещены полеты в Грузию только российским авиакомпаниям.

«Формальной причиной запрета была претензия министерства транспорта РФ, якобы у Georgian Airways есть задолженность перед российской аэронавигационной службой в размере $800 тыс., а также будто компания не удовлетворяет требованиям программы авиационной безопасности»,— заявил господин Бокерия (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, в действительности Georgian Airways не имеет никаких долга перед аэронавигационной службой России, притом что Georgian Airways «платит в три раза больше налогов, чем российская авиакомпания». Действия Минтранса он назвал незаконными. (Georgian Airways.— “Ъ”) понесла значительные финансовые потери. Также были нарушены права наших пассажиров»,— сказал он.

Господин Бокерия заявил, что запрет противоречит существующему межгосударственному соглашению между Грузией и Россией. «Что касается авиационной безопасности, то Georgian Airways оперирует на рынке уже 27 лет, и у компании никогда не было проблем ни в одной стране»,— заявил он.

21 июня на фоне беспорядков в Грузии президент РФ Владимир Путин подписал запрет на перелеты с 8 июля российских авиакомпаний в эту страну. На следующий день Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России также с 8 июля будут приостановлены.

О том, как российские авиакомпании требуют от правительства компенсации за запрет полетов в Грузию — в материале “Ъ” «Компенсации повисли в воздухе».