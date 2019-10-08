Прокуратура хочет взыскать с оппозиционеров 5 млн рублей за работу Росгвардии

Московская прокуратура подала к Алексею Навальному и другим оппозиционерам иск почти на 5 млн руб., чтобы компенсировать затраты Росгвардии за ее работу на акциях протеста 27 июля и 3 августа, сообщила “Ъ” пресс-секретарь Черемушкинского районного суда Ирэна Козаева.

«Прокуратура Москвы просит в защиту РФ с ответчиков Милова, Жданова, Соловьева, Яшина, Навального, Степанова и Соболь за организацию несанкционированного митинга 27 июля солидарно 2 млн 557 тыс. руб. А с ответчиков Соболь и Албурова за организацию акции 3 августа — 2 млн 379 тыс. руб.»,— сказала госпожа Козаева.

В исковом заявлении указано, что Росгвардией в дни несогласованных акций были выделены дополнительные силы на обеспечение порядка, и, соответственно, дополнительные оплата труда и расходы на горюче-смазочные материалы, добавила представитель суда. При этом она отметила, что досудебная беседа по иску назначена на 21 октября, и его детали могут измениться.

Ранее “Ъ” выяснил подробности двух аналогичных исков ГУВД Москвы к оппозиционерам в связи с тем, что главку пришлось выделять дополнительные силы и средства на обеспечение безопасности на акциях 27 июля и 3 августа. Сумма требований обоих исков составила почти 18 млн руб.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Действия полиции заслужили высокую самооценку».