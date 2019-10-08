Баннер с призывом спасти Бадаевский завод провисел на одном из корпусов около полутора часов

Баннер с иконой св. Сергия Радонежского появился во вторник в 14 часов на одном из корпусов бывшего Бадаевского пивоваренного завода. Надпись на баннере, который было хорошо видно с противоположной стороны Москвы-реки, гласила: «Всея России чудотворец, помоги спасти Бадаевский завод!» Через полтора часа сотрудники охраны завода и представители администрации демонтировали баннер, закрепленный металлическими цепями.

Как ранее сообщал “Ъ”, в августе этого года Мосгорнаследие опубликовало акт государственной историко-культурной экспертизы по проекту демонтажа части завода. Заказчик экспертизы — бюро Apex, спроектировавшее для девелопера Capital Group на территории предприятия «многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, гостиницей, апартаментами» и «фрагментарной реставрацией и приспособлением объектов культурного наследия». Для возведения комплекса площадью почти 155 тыс. кв. м на участке 6 га предполагается снос примерно половины каждого из двух корпусов завода (около 36 тыс. кв. м) — в акте Мосгорнаследия они названы «поздними дисгармоничными пристройками».

Проектируемый комплекс от Capital Group предполагает строения по 8–16 этажей высотой до 75 м с трехуровневой подземной парковкой. При этом основная часть конструкции располагается над Бадаевским пивзаводом на десятках 35-метровых колонн. Концепцию комплекса разработало швейцарское бюро Herzog & de Meuron. Градозащитники заявляют, что стройка намечена на территории памятника промышленной архитектуры XIX-XX века Трехгорного пивоваренного завода, чьи первые солодовни были построены в 1875–1876 годах по проекту архитектора Августа Вебера.

В список выявленных объектов культурного наследия практически все корпуса завода были впервые включены еще в 1991 году, но сейчас фактически охраняются лишь две части главного (с бродильнями и помещениями для разлива пива) и солодовенного корпусов (с овинами, элеваторами и водонапорной башней архитектора Романа Клейна), а также исторические контрольные ворота. Северную часть корпусов завода, названного в 1934 году в честь советского функционера Алексея Бадаева, девелопер предлагает снести.

На территории завода в последние несколько лет функционировал ряд ресторанов, клубов и других предприятий, владельцы которых в ряде случаев вкладывали свои средства в реставрацию и сохранение помещений. В порядке подготовки площадки завод с июля начал выселять арендаторов, рассылая им предписания о расторжении долгосрочных договоров.

По словам собеседников “Ъ” среди арендаторов, руководство завода сменило охрану, а в течение дня во вторник с ее помощью пыталось разыскать на территории организаторов акции с баннером. По имеющимся данным, изображение Сергия Радонежского, день преставления которого по церковному календарю отмечается 8 октября, было выбрано в связи с тем, что защитники завода рассчитывали привлечь к акции внимание мэра Москвы Сергея Собянина.

Отметим, судьба Бадаевского завода 9 октября будет обсуждаться на круглом столе в Мосгордуме.

Подробнее о ситуации с Бадаевским заводом читайте в публикации журнала «Огонек» «Глазами Наполеона».

Иван Тяжлов