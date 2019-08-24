Бадаевский завод разбирают на части

Мосгорнаследие опубликовало историко-культурную экспертизу, в которой одобряется демонтаж части Бадаевского пивзавода в центре Москвы. Снести около половины построек предприятия предлагается по проекту строительства над ним знакового жилого комплекса на 35-метровых опорах стоимостью 49 млрд руб. Эта часть дореволюционного завода ранее была лишена охранного статуса как объект культурного наследия. В «Архнадзоре» жалуются в Минкультуры РФ на ошибочность этого решения и на то, что «дом на ножках» закроет исторические виды на гостиницу «Украина» и сам завод с набережной.

Акт государственной историко-культурной экспертизы по проекту демонтажа части Бадаевского пивзавода опубликован на сайте Мосгорнаследия. Его заказчиком выступает бюро Apex, спроектировавшее для девелопера Capital Group на территории предприятия «многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, гостиницей, апартаментами» и «фрагментарной реставрацией и приспособлением объектов культурного наследия». Для возведения комплекса площадью почти 155 тыс. кв. м на участке 6 га предполагается снос примерно половины каждого из двух строений завода (около 36 тыс. кв. м) в северной части предприятия — в акте Мосгорнаследия они названы «поздними дисгармоничными пристройками».

Автор экспертизы глава проектно-реставрационной мастерской ОАО «Моспроект-2» Денис Писарев рекомендует демонтировать двухметровые стены отбойными молотками и перфораторами без применения тяжелой техники, цилиндрические своды разбирать безударными методами, предотвращая на всех стадиях «самопроизвольное обрушение или падение конструкций». «В местах сопряжения демонтируемых и сохраняемых стен» прилегающих памятников архитектуры эксперт Писарев советует «оставлять пилястры».

«Воздействие демонтажа на объекты культурного наследия отсутствует»,— делается вывод в экспертизе.

Общественное обсуждение акта продлится до 6 сентября.

Проектируемый комплекс от Capital Group — это постройка из 8–16 этажей высотой до 75 м с трехуровневой подземной парковкой. Основная часть его конструкции располагается над Бадаевским пивзаводом на десятках 35-метровых колонн. Помимо жилья (89 тыс. кв. м) в комплексе обещан спортзал, в исторических корпусах — фермерский рынок, коворкинг и пивоварня, на территории — парк площадью 4 га и обустроенная набережная. Концепцию комплекса разработало швейцарское бюро Herzog & de Meuron, проектировавшее галерею Tate Modern в Лондоне. Его глава Пьер де Мерон говорил в июле 2019 года на Московском урбанистическом форуме о задумке пристроить к набережной Тараса Шевченко деревянную купальню, попутно советуя городским властям очистить Москву-реку.

Стройка намечена на территории памятника промышленной архитектуры XIX-XX века Трехгорного пивоваренного завода, чьи первые солодовни были построены в 1875–1876 году по проекту архитектора Августа Вебера. В список выявленных объектов культурного наследия практически все корпуса завода были впервые включены еще в 1991 году. Сейчас законодательством фактически охраняются лишь две части главного (с бродильнями и помещениями для розлива пива) и солодовенного корпусов (с овинами, элеваторов и водонапорной башней архитектора Романа Клейна), а также исторические контрольные ворота. Северную часть корпусов завода, названного в 1934 году в честь советского функционера Алексея Бадаева, девелопер предлагает снести, в том числе для размещения подземной парковки.

Против этого активно возражают общественники из «Архнадзора», считая, что при строительстве «дома на ножках» демонтируют исторически ценные постройки. В пример приводится строение в северной части солодовенного корпуса с «лучковыми перемычками над оконными и дверными проемами, стальными стяжками и сводами Монье». «Эти детали однозначно указывают на его дореволюционный характер»,— отмечают в «Архнадзоре». Хотя в кадастровой карте обе северные части корпусов предприятия отмечены как постройки, введенные в эксплуатацию в 1970 году, общественники утверждают, что большая их часть фигурирует еще в архивных планах пивзавода от 1912 года. Так, по словам координатора «Архнадзора» Константина Михайлова, в зону предполагаемого сноса попадает помещение с «пневматической барабанной солодовней конца XIX века».

Примечательно, что границы объектов культурного наследия на заводе последний раз утверждались в ноябре 2018 года приказом Мосгорнаследия: общественники обращают внимание на «усыхание» в документе существовавшей с 2006 года охранной зоны (с режимом Р3) вокруг главного и солодовенного корпусов предприятия.

Это режим «регенерации историко-градостроительной и природной среды», по которому допускается лишь «компенсационное строительство взамен утраченных элементов». Утвержденные приказом границы охраны «по подошве памятников», сетуют в «Архнадзоре», привели к ситуации, когда в главном корпусе пивзавода охранная зона проходит «даже не по стенам здания, а по воздуху». «Утверждение границ территории объекта культурного наследия не полностью, а лишь частично охватывающего памятник, противоречит законодательству»,— сообщают общественники в письме главе Минкультуры РФ Владимиру Мединскому, которого просят не допустить стройку. Наконец, в движении жалуются, что комплекс на 35-метровых сваях закроет исторические виды на гостиницу «Украина» и сам завод с набережной Москвы-реки.

В Capital Group с претензиями к видам не согласны, говоря, что «Украина» находится на одной оси с заводом. В компании рассмотрели более 50 предложений от архитекторов, но те не дали «достаточного обеспечения как раз вида на архитектуру». Тогда как вариант от Herzog & de Meuron «на стройных 35-метровых опорах позволил связать территорию завода с городским ландшафтом». Свои соображения о видах приводит и Мосгорнаследия в другом акте государственной историко-культурной экспертизы — о проектах зонах охраны завода (опубликован в июне 2019 года).

Бадаевский пивоваренный завод в Дорогомилово Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Вид на «Украину» с нескольких точек эксперты Мосгорнаследия проанализировали с помощью «фотоиллюстраций» комплекса на 35-метровых колоннах. С моста «Багратион», сообщается в акте, шпиль гостиницы остается хорошо видимым; с Нового Арбата при взгляде на отель «появление незначительного фрагмента предполагаемого к проектированию объема не окажет воздействия на сложившиеся характеристики визуального восприятия». В Мосгорнаследии, правда, признают, что новый комплекс изменит общий вид речной акватории, но считают, что «резкого негативного воздействия» на панораму набережных проект все же не окажет.

К акту экспертизы поступило 35 замечаний в ходе общественного обсуждения, в том числе о сокращении охранных зон на пивзаводе, угрозе обрушения объектов культурного наследия из-за грядущего сноса, несогласии с «изменением культурного облика архитектурного ансамбля», порче видов 75-метровым «домом на ножках» и согласии ведомства со всеми параметрами, которые требует застройщик. Впрочем, все эти замечания чиновники отвергли, заявив о согласии с актом экспертизы. В Мосгорнаследии “Ъ” заявили, что эти документы «важны для любого строительства вблизи объектов культурного наследия» и без них такие стройки невозможны.

В Capital Group обещали не только отреставрировать памятники архитектуры (потратив на это 4,7 млрд. руб.), но и восстановить «по историческим чертежам утраченный корпус» завода.

В Мосгорнаследии рассказали “Ъ”, что предполагается восстановление фасадов, декоративного панно на фасаде бродильни «в технике сграффито» и «шатров знаменитых лестничных башенок». На вопрос, не рассматривалась ли возможность сохранения других построек пивзавода, в Capital Group сказали, что у них как у девелопера «нет экспертизы и полномочий определять статус памятника исторического значения». Но в компании все же подметили «пристройки вне исторического контекста», сказав, что из-за них завод «имеет не тот самый первозданный вид» и именно этим объяснив предлагаемый «демонтаж неисторических частей без повреждения памятников».

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В свою очередь, проектировщики из бюро Apex давали понять, что стройка будет безопасной и комплекс в реку не упадет. Так, глава отдела строительных конструкций Apex Максим Бобровничий заявлял порталу Archi.ru, что поддерживающие комплекс 35-метровые стальные колонны имеют диаметр 80 см и только выглядят «тонкими и гибкими», но на деле оснащены сердечниками из арматуры. «Напряжение в материале колонны ничтожно. Угрозы потери устойчивости от нагрузок не существует. Посчитать колонну не так сложно, сопромат существует веками»,— заверял господин Бобровничий. Колебаний конструкции, по его словам, в проекте избежали с помощью наклонных колонн; при этом часть опор будут пустотелыми, «через них пройдут инженерные сети».

В Apex обратили внимание, что «лестнично-лифтовые узлы и лифты заключены в стекло», а все «решения пожарной безопасности лежат в рамках норм». Так, господин Бобровничий заверил, что схема эвакуации «ровно такая же, как в здании "без ножек"»: он упомянул незадымляемые лестницы типа H2 и лифты для пожарных подразделений. Основную же сложность стройки проектировщики видят в монтаже части колонн, которые «надо опустить через паркинг до фундамента и объединить их дополнительной жесткостью на подземных уровнях». «На период строительства котлована мы обносим фундаменты объектов охраны стеной в грунте»,— обещал Максим Бобровничий.

Впрочем, пока у девелопера нет основного документа — разрешения на строительство.

В Москомархитектуре “Ъ” дали понять, что подобных санкций Capital Group пока не получал, и проект пока не выносился на заседание Архсовета Москвы, где рассматриваются самые резонансные городские стройки. В Мосгорнаследии “Ъ” заявили, что «детальный проект» комплекса к ним также не поступал, но его концепцию в ведомстве назвали «интересной». «Для нас важно то, что впервые будет проведена комплексная реставрация»,— сказали в ведомстве. Главный архитектор города Сергей Кузнецов также хвалил проект, отмечая его «смелые и одновременно гармоничные решения».

Между тем на заводе начали фактически выселять арендаторов, рассылая им с июля предписания о расторжении долгосрочных договоров. Это обстоятельство возмутило, например, учредителя ресторана «Завод» Владимира Пучкина, рассказавшего, что он получил уведомление лишь через месяц после открытия заведения. Он сетует, что ремонт с реставрацией помещения занял полгода и обошелся в 20 млн. руб., а окупить его можно за два года. Суммарно, по оценке господина Пучкова, около 200 арендаторов потратили на ремонт и обустройство пивзавода 1,6 млрд руб. Совладелец «Школы танцев» Наталья Меркурьева, вложившая в студию 15 млн руб., подтверждает, что арендаторы «сильно привели в порядок территорию завода». Арендовавшая изначально «руины в полуподвальной помещении» совладелец батутного клуба OGO Мария Клюзко говорит, что грядущее выселение ее «возмущает — не то слово». Господин Пучков собирается через суд истребовать компенсации вложений за «неотделимые улучшения» при реставрации помещений. Впрочем, в договорах аренды у всех нанимателей есть пункт о возможности их расторжения в одностороннем порядке. В Capital Group заявили, что никто из арендаторов к ним с претензиями не обращался.

Бывший пивоваренный завод имени Бадаева Фото: PhotoXpress

Отметим также, что заявленная стоимость проекта нового комплекса 49 млрд руб. ставит его в один ряд, например, с 321-метровым отелем Burj Al Arab в Дубае, чье сооружение обошлось в $1 млрд. В «Архнадзоре» считают, что разрешение на строительство девелопер получит уже после сентябрьских выборов в Мосгордуму.

Александр Воронов