Sony подтвердила выход PS5 в конце 2020 года

Японская компания Sony официально объявила, что следующая консоль от компании называется PlayStation 5. Выход устройства запланирован на конец 2020 года, говорится в блоге PlayStation.

Слухи о возможном релизе PlayStation 5 в 2020 году уже появлялись. Ранее Microsoft подтвердила, что новая консоль Xbox (известная в настоящее время под рабочим названием Project Scarlett) также выйдет в конце 2020 года. Таким образом, выход новых PlayStation и Xbox даст старт девятому поколению консолей.

В Sony отмечают, что PS5 получит процессор AMD Ryzen и содержит восемь ядер новой микроархитектуры Zen 2, а также видеокарту семейства Radeon Navi с поддержкой трассировки лучей и разрешения 8К. Данные консоли будут записываться на SSD-диск.

PlayStation 5 будет поставляться с новым геймпадом с улучшенной системой вибрации и настраиваемыми «триггерами» (кнопками R2 и L2), силу нажатия которых можно будет отрегулировать, чтобы, например, прочувствовать силу натяжения тетивы лука или изменить ощущения от пулемета или дробовика в игре. Аккумулятор будет большей емкости, а сам контроллер — немного тяжелее предшественника.

Пользовательский интерфейс будет обновлен, можно будет следить, в какую миссию играют друзья, а также сразу же зайти в один из предложенных многопользовательских матчей.

Евгений Федуненко