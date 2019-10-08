«Ультрамар» привлек $220 млн Сбербанка на строительство терминала в Ленобласти

ООО «Ультрамар» закрыло сделку с ПАО «Сбербанк» по привлечению финансирования для строительства нового промышленно-логистического комплекса в порту Усть-Луга. Средства предоставлены в форме кредитной линии объемом около $220 млн, сообщил журналистам генеральный директор компании «Ультрамар» Андрей Бонч-Бруевич, передает «Интерфакс».

По словам господина Бонч-Бруевича, компания намерена в середине 2020 года ввести мощности для «Металлоинвеста» и «ФосАгро», а также начать перевалку грузов на новом терминале.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере строительства комплекса для перевалки минеральных удобрений в Усть-Луге между «Ультрамаром» и Сбербанком было подписано на ПМЭФ-2019. Общий объем инвестиции в данный проект должен составить 16 млрд рублей.