На процессе по делу экс-главы самарского Управления встал вопрос о компетентности судьи

Защита бывшей руководительницы ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» (УКС) Светланы Моравской во вторник дважды добилась приостановки заседания из-за отсутствия у помощника прокурора разрешения представлять гособвинение в Ленинском районном суде.

Когда судья Анна Грицык объявила перерыв, официальный представитель обвиняемой Александр Терещенко заметил, что государственный флаг России расположен слева, а не справа от кресла судьи, как предполагается законом. Об этом он сразу сообщил в областной суд.

«Оправление правосудия с нарушением расположения символов власти Российской Федерации является грубейшим дисциплинарным проступком. В зале №528 символы власти расположены с грубейшим нарушением закона. Этот момент ставит под сомнение компетентность судьи Грицык Если судья сейчас не исправит этот момент, я буду вынужден поставить вопрос о привлечении ее к дисциплинарной ответственности, потому что это подрыв авторитета судебной власти. Кроме того, все, что будет сегодня происходить в суде при участии прокурора без полномочий, не имеет юридической силы», – прокомментировал Александр Терещенко журналистам.

После этого сотрудник суда переставил флаг России на предусмотренное законом место. Но заседание было приостановлено на время, пока представитель гособвинения не предоставит нужные документы. В понедельник Самарский областной суд оставил в силе решение райсуда об аресте Светланы Моравской.

Женщина обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что чиновница подписала акты некачественно выполненных компанией «С.И.Т.И.» работ по укреплению берега Саратовского водохранилища. Женщине вменяется нанесение ущерба на сумму свыше 270 млн руб. До задержания в 2018 году она работала на аналогичной должности в Крыму. Максимальное наказание, которое может грозить экс-чиновнице, — до 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на срок до трех лет. Светлана Моравская находится под арестом. Своей вины она не признает.

Георгий Портнов