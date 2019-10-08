Завершения слияния КБХА и ВМЗ ожидают к 1 ноября

Процесс объединения Конструкторского бюро химавтоматики и Воронежского механического завода (ВМЗ, КБХА, входят в интегрированную структуру ракетного двигателестроения «НПО Энергомаш им. В.П. Глушко») должен завершиться 1 ноября 2019 года в соответствии с графиком .Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам встречи губернатора Александра Гусева с исполнительным директором КБХА, руководителем филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» — директором ВМЗ Сергеем Ковалевым, который возглавит объединенную структуру.

С 2020 года планируется начать реконструкцию и техническое перевооружение производства жидкостных ракетных двигателей. Параллельно со следующего года совместно с Фондом развития промышленности и Объединенной ракетно-космической корпорацией может быть реализован инвестпроект техперевооружения производства гражданской продукции. Ее объем выпуска к 2025 году в итоге может вырасти на 50%.

Подробнее о планах объединенной структуры ракетного двигателестроения — в публикации “Ъ-Черноземье” «Дело настойчивости».

Ирина Лобанова