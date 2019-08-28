«Дело настойчивости»

“Ъ-Черноземье” стали известны задачи объединения двух крупных воронежских космических предприятий — Конструкторского бюро химической автоматики (КБХА) и Воронежского механического завода (ВМЗ). Единое АО «Воронежский центр ракетного двигателестроения» должно будет ускорить разработки ракетных двигателей нового поколения, снизить себестоимость продукции и оптимизировать производство. За пять лет инвестиции в объединенное предприятие могут составить 15 млрд руб.



Вчера в рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС) глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и воронежский губернатор Александр Гусев подписали соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и регионом. Речь шла о поддержке проектов «Роскосмоса» в Воронежской области со стороны властей, кооперации госкорпорации с местными предприятиями, развитии инновационной деятельности и производстве высокотехнологичной продукции. Обсуждалось на встрече и создание единой научно-производственной площадки в Воронеже — объединение КБХА и ВМЗ (филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева), которое станет одним из этапов создания интегрированной структуры ракетного двигателестроения на базе АО «НПО Энергомаш».

Все производственные активы ВМЗ передаются в уставный капитал КБХА, а единую структуру АО «Воронежский центр ракетного двигателестроения» возглавит Сергей Ковалев, директор ВМЗ, недавно назначенный на должность исполнительного директора КБХА.

В кулуарах МАКС Сергей Ковалев рассказал “Ъ-Черноземье”, что уже утверждена «конфигурация единой производственной площадки» и под нее формируется программа модернизации. Господин Ковалев не стал раскрывать все параметры модернизации, но подчеркнул, что в ближайшие пять лет на нее планируется направить 15 млрд руб.

«Первоочередные задачи — это создание научно-производственного комплекса, который бы позволил ускорить цикл разработки новых двигателей и вывод их на серийное производство, а также существенно сократить себестоимость уже выпускаемой продукции, включая жидкостные ракетные двигатели и всю номенклатуру гражданской продукции. Под эти задачи планируется оптимизация занимаемых производственных площадей, ликвидация параллельных производственных процессов, объединение дублирующих технологических переделов, обеспечение рациональной загрузки имеющегося парка оборудования, организация двух необходимых производственных направлений трехсменной работы под выполнение всего имеющегося на сегодня портфеля заказов», — рассказал господин Ковалев.

В дальнейшем предполагается перейти на цифровое проектирование двигателей и планирование ресурсов предприятия.

Результатом объединения станет и высвобождение отдельных площадей. «Убирая параллельные производства, объединяя технологические переделы, переводя технологии изготовления отдельных деталесборочных единиц, узлов и готовых изделий на новое оборудование, будут выявляться лишние территории, оборудование, — подчеркнул будущий руководитель объединенного предприятия. — По освобождаемым участкам и оборудованию будут приниматься решения о дальнейшей их загрузке. Мы планируем развитие действующей площадки, которую сегодня занимают два предприятия, новые территории для себя не рассматриваем».

Между тем часть нынешней территории ВМЗ и КБХА почти в центре Воронежа может быть использована для «открытия программы, связанной с социальной ипотекой для работников», подчеркнул Дмитрий Рогозин: «Я думаю, что мы с губернатором, с руководством города подумаем, чтобы их перевести в иной профиль, эти земли, и открыть программу, связанную с социальной ипотекой для работников предприятий. Это тоже будет важным бонусом, чтобы закреплять талантливых людей на нашем заводе. Планов громадье, как обычно, как они будут реализованы — дело настойчивости, последовательности». «Все предпосылки для этого (реализации планов “Роскосмоса” в Воронеже. — „Ъ“) есть», — ответил Александр Гусев.

Планируется ли строительство жилья на «лишних» площадях КБХА и ВМЗ или же для земли найдут иное применение, “Ъ-Черноземье” вчера не смогли пояснить ни в «Роскосмосе», ни в «Энергомаше». Но из сообщения «Роскосмоса» по итогам подписания соглашения следует, что по использованию высвобождающихся после объединения площадей «уже есть ряд перспективных решений», а полученные в результате денежные средства «будут вложены в развитие производства». «Планируемый срок реализации проекта — 2019–2027 годы», — отметили в госкорпорации.

Олег Мухин, Мария Старикова