Чем известен Александр Калашников

8 октября директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) был назначен Александр Калашников. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Калашников Александр Петрович родился 27 января 1964 года в Татарске Новосибирской области. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище (1985), Высшие курсы военной контрразведки КГБ СССР в Новосибирске (1988), Академию ФСБ России в Москве (1995).

С 1987 года работал в органах госбезопасности. Прошел путь от оперуполномоченного до замруководителя одного из подразделений центрального аппарата ФСБ России. Сменил ряд руководящих должностей в органах, в частности, по данным СМИ, около пяти лет работал в управлении «М» ФСБ России, которое занимается противодействием коррупции в правоохранительных органах, был заместителем начальника управления. Затем работал в Контрольной службе центрального аппарата ФСБ.

С 2011 по 2017 год возглавлял управление ФСБ России по Республике Коми. В мае 2017 года был назначен главой УФСБ России по Красноярскому краю. Имеет звание генерал-лейтенанта.