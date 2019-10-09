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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ   |  купить фото

«Есть настороженное отношение к российской анимации»

Блицинтервью

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 10

Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала “Ъ” о планах киностудии.


— Каковы финансовые показатели «Союзмультфильма»?

— В 2016 году выручка без учета субсидий составляла около 85 млн руб., в 2018-м — 194 млн руб., в 2019-м мы ждем 220 млн руб. Лицензирование в структуре доходов сейчас составляет почти 60%, в 2017 году было 75%. Показатель был бы еще ниже, если бы не глобальное изменение рынка медиаправ, которое произошло в связи с тем, что телеканалы снизили цены на анимацию в среднем в два-три раза за три-четыре года.

Пять лет назад минимум треть затрат на производство проекта можно было покрыть соглашением по продаже медиаправ телеканалу — такая сделка могла составлять 25–30 млн руб. Сейчас же средства от медиаправ одному тв-каналу компенсируют стоимость одной серии. Телеканалы понимают, что студии основную часть дохода получают от продажи лицензий и им нужно присутствие на детских каналах, «Карусели», «Мульте» и др., чтобы наращивать аудиторию.

Но это начинает компенсироваться сделками с онлайн-кинотеатрами. Конечно, объем продаж анимации ОТТ-сервисам пока не сравнился с продажами телеканалам, но они готовы платить ощутимые средства за эксклюзивный контент. Если в 2017 году на digital-правах мы заработали 5,5 млн руб., то в 2019 году эти доходы составят уже 60 млн руб., и это не предел. В 2018 году рынок российской анимации мы оцениваем в 7,5 млрд руб. и рассчитываем, что в основном за счет сделок с ОТТ он будет расти на 10–15% ежегодно.

— За счет чего еще планируете наращивать выручку?

— Основные доходы все равно будут приносить две вещи — продажа медиаправ и лицензий. Доля дохода от продажи медиаправ будет расти в связи с производством нового контента. Через десять лет мы ждем, что будем зарабатывать треть доходов от продажи медиаправ в России и за рубежом, треть — от продажи мерчендайзинга в России и за рубежом и еще треть — от реализации других лицензий и спецпроектов.

По продаже медиаправ мы нацелены на экстенсивный рост на зарубежные рынки. Мир открыт для российской анимации, у нас в целом нет ограничений, которые есть в других секторах. Но есть настороженное отношение к российской анимации, потому что для мира ей всего десять лет — и это «Маша и Медведь». Есть анимационные державы, например, Канада, Франция, Япония, Южная Корея, которые уже 20 лет на этом рынке, есть Малайзия, которая впрыгнула туда совсем недавно, десять лет назад, но сразу с огромным количеством контента.

В росте продаж лицензий, в отличие от медиаправ, мы видим большой потенциал и внутри страны. Хотя он тоже ограничен, поскольку сегодня очень мало производителей детских и семейных товаров приобретают лицензии, покупают в основном иностранные компании — Danone, PepsiCo, Unilever, Nestle. Российские производители зачастую отдают предпочтение иностранным брендам.

Какие сейчас объемы производства контента?

— Когда мы пришли к управлению, в 2016 году, за год до нашего прихода, на студии производилось максимум 90 минут анимации в год. Последний полнометражный мультфильм до нашего прихода вышел в прокат в 1984 году, это была «Сказка о царе Салтане». В прошлом году мы создали около 400 минут анимации, а в 2019-м произведем более 500 минут.

На какие льготы рассчитывают производители анимации?

— От государства мы получили льготы по единому социальному налогу и соцстрахованию и теперь приравнены в этом смысле к IT-компаниям. Сейчас Ассоциация анимационного кино лоббирует решения о двух важных субсидиях. Первая — на адаптацию проектов для зарубежных рынков, в этом году обещают около 700 млн руб. через Минэкономики. Вторая — на включение анимации в программу рибейтов при производстве иностранными производителями в России.

— В сентябре YouTube объявил, что ограничит возможности монетизации детского контента. Вы знаете об этом?

— Нам нужны разъяснения по этим правилам, и мы рассчитываем на встречу с представителями YouTube в России, чтобы понять, как сможем работать в перспективе. В целом мы планируем, что каждый наш проект будет иметь свой канал на YouTube. Если полностью уйдет таргетированная реклама для детского контента и рекомендательная функция, благодаря которой к нам приходит около 30–40% смотрения, то доходы от YouTube упадут. Но если детский контент будет собран на YouTube Kids, где будет рекомендательная функция, то падение не будет значительным.

Интервью взяла Валерия Лебедева


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