У «Союзмультфильма» нарисовался ребрендинг

Студия «Союзмультфильм» проводит ребрендинг, в ходе которого впервые получит единый логотип, новые слоганы и шрифты. Компания надеется в результате увеличить доходы от продажи медиаправ и лицензий в России и за рубежом. Эксперты считают решение логичным, но предупреждают, что обновление старых брендов нередко сопровождается негативом, а на рост продаж оно повлияет, если будет поддержано новым контентом.

ФГУП «Союзмультфильм» занялось ребрендингом, рассказала “Ъ” председатель правления киностудии Юлиана Слащева. По ее словам, «Союзмультфильм» получит новый логотип, слоганы («А давай вместе!», «Союз=вместе», «Когда мы вместе»), шрифты и айдентику — закрепленные правила изображения персонажей. Партнером в проекте было агентство ONY, известное ребрендингом Новой Третьяковки. Затраты «Союзмультфильм» не раскрывает.

У существующего с 1936 года «Союзмультфильма» фактически никогда не было единого логотипа, подчеркивает Юлиана Слащева: название студии рисовали по-разному практически в каждом проекте. Новый бренд строился с ориентиром на две аудитории — детей (основное ядро — до 12 лет) и родителей 30–40 лет, которые смотрели мультфильмы в детстве. «Бизнес современных анимационных проектов не столько производство контента, сколько создание брендов»,— считает госпожа Слащева. По планам киностудии, ребрендинг должен помочь росту доходов от продажи медиаправ и лицензий, а также выходу на зарубежные рынки и созданию дочерних брендов. Среди них — детский развлекательный и познавательный центр «Союзмультклуб», который уже работает в самой киностудии, а в перспективе будет развиваться по франшизе в Москве и других городах.

«Союзмультфильм» можно отнести к «иконическим брендам», он на своем рынке вроде «Аэрофлота», отмечает гендиректор BBDO Branding Ольга Коновалова. «На фоне того, что на рынке развлечений и контента брендируется абсолютно все, "Союзмультфильм", конечно, нуждается в консистентном и продуманном графическом образе»,— согласна она.

Единые стилевые решения — общепринятая практика в первую очередь для новых лицензий, их отсутствие может вызвать недоумение, особенно у зарубежных партнеров, указывает президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина. В то же время обновление брендов, имеющих более чем 50-летнюю историю, как правило, сопровождается повышенным вниманием и негативной оценкой, отмечает она. В сфере детских товаров ярким примером стал открывшийся в 2015 году Центральный детский магазин на Лубянке, который «все по-прежнему зовут "Детским миром"», напоминает госпожа Цицулина.

Сам по себе ребрендинг не изменит структуру доходов студии от лицензирования, это скорее попытка обозначиться перед новой аудиторией 3–12 лет, в которой студия находится в жесткой конкуренции с мировыми и особенно российскими постсоветскими брендами, считает гендиректор агентства Megalicense (управляет в России брендами Warner Bros., Sony Pictures, World of Tanks, Hello Kitty, «Свинка Пеппа») Захар Назаренко. По его мнению, за рубежом узнаваемость бренда «Союзмультфильма» в целом остается низкой, а успешность лицензионной программы новых мультфильмов студии будет видна в перспективе двух-трех лет.

По данным NPD, на российском рынке лицензионных игрушек «Союзмультфильм» входит в топ-20 крупнейших правообладателей и занимает третье место среди отечественных студий. Самая популярная игрушка по лицензии «Союзмультфильма» в первом полугодии 2019 года — Чебурашка. Студия пока не использует весь потенциал рынка, в рознице мало игрушек с ее персонажами, нет достаточного числа новинок, полагает эксперт рынка игрушек NPD Ирина Седова. По ее мнению, ребрендинг может повлиять на популярность игрушек «Союзмультфильма», если будет сопровождаться появлением нового контента.

Валерия Лебедева