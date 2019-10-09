Забастовка с доставкой

На неизбалованном реальным профсоюзным движением российском рынке создан новый прецедент. На выходных в Петербурге прошла забастовка курьеров интернет-магазина Ozon. Они возмутились задержками в выплате зарплаты и условиями труда, создали профсоюз и потребовали встречи с руководством. Подобные истории редки не только в отечественной e-commerce, но и в России последних лет в целом. Да и эта проблема на удивление быстро утихла: компания пообещала оперативно разрешить разногласия с курьерами, извинилась перед клиентами, разобралась в вопросе выплат, и уже в понедельник курьеры вышли на работу. Вопрос в том, что будет дальше. Это первая ласточка новой тенденции или ничего не значащая аберрация?

Для американского Amazon, аналогом которого на этапе создания был Ozon, такие выступления сотрудников давно стали привычным делом, в том числе и за пределами США. Складские работники и курьеры бастуют в Польше, Германии, Франции и Великобритании. Причем они не ограничиваются невыходом на работу, а также пытаются блокировать грузовики, покидающие распределительные центры.

Amazon легко не сдается, охотно вступая в открытую дискуссию с активистами и подчас обвиняя их в распространении дезинформации. Политикам же, выступающим в поддержку забастовок, компания рекомендует озаботиться принятием законодательства об увеличении минимальной почасовой оплаты. В итоге ощутимый эффект, кроме внимания СМИ, для сотрудников гиганта мировой интернет-торговли не очевиден. «Мы люди, а не роботы. Они относятся к нам, как к машинам»,— жаловался недавно один из складских работников Amazon в беседе с CNN.

Коллеги и конкуренты Ozon сомневаются, что в России явление станет массовым, даже на фоне мягкой реакции компании. На рынке достаточно предложений о работы курьером: если не нравится нынешнее место, ты с легкостью найдешь новое с достойной зарплатой, оптимистичен руководитель одного из крупных интернет-магазинов.

Но эта ситуация как раз может относительно быстро измениться. Amazon уже активно занимается автоматизацией складов, чтобы свести к минимуму человеческое присутствие. В России интернет-ритейлеры, вероятно, тоже будут смотреть в сторону автоматизации процессов и исключения из них людей.

Высокая стоимость доставки уже вынуждает крупных игроков в e-commerce все больше использовать постаматные сети и пункты выдачи заказов. Численность постаматов и их доля на рынке доставки из интернет-магазинов растет внушительными, доля же курьерской доставки будет снижаться. И развитие «профсоюзного движения» среди курьеров может только усилить тенденцию: постаматы вряд ли соберутся бастовать и требовать прибавки к зарплате.