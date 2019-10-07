Статус доставки неопределен

Петербургские курьеры интернет-магазина Ozon.ru устроили забастовку, выражая недовольство перечисленной зарплатой и условиями труда. Работники ритейлера организовали профсоюз и отказались возвращаться к работе до выполнения компанией их требований. Протест сотрудников привел к срыву сроков доставки части заказов. В Ozon.ru начали переговоры с сотрудниками и обещают в ближайшее время разрешить возникшую ситуацию.

Забастовка против ухудшения условий труда прошла на складе компании Ozon.ru в Невском районе Петербурга в субботу и продолжилась в воскресенье. Вчера курьеры интернет-магазина создали профсоюз и выдвинули руководству ритейлера список первоочередных требований, состоящий из восьми пунктов. В частности, сотрудники компании добиваются выплаты зарплаты за сентябрь в полном объеме, отказа от понижающего коэффициента за невыполнение задания по вине третьих лиц (перенос или отказ от заказа, брак), отмены права выбора курьером зоны доставки. Без реализации этих требований «прекращение забастовки невозможно», указано в протоколе собрания профсоюзной организации (есть в распоряжении “Ъ”). По словам члена профкома Сергея Кузнецова, за утверждение протокола проголосовали 82 человека, сотрудников поддержал Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА).

Как пояснил “Ъ” господин Кузнецов, в последнее время сотрудники интернет-магазина недополучали зарплату и сталкивались с постоянным переносом смен. Компания изменила порядок премирования и оплаты труда, а также начала экономить на мелочах, что сказалось на зарплате, подчеркивает активист МПРА Антон Черепов. Официальное объяснение происшедшего сводилось к ошибке в программе, но факты указывают на существование курса по замещению курьеров, работающих по трудовому договору, индивидуальными предпринимателями, считает господин Кузнецов. «Это выгодно, потому что компания не платит налоги, отпускные, больничные»,— указывает он. По словам господина Кузнецова, за сентябрь ритейлер недоплатил сотрудникам от 3,7 до 30 тыс. руб.

Помимо этого профсоюз сотрудников Ozon.ru направил работодателю перечень дополнительных требований, которые должны быть удовлетворены в течение месяца. Среди прочего работники предлагают скорректировать норму выдачи бензина и поднять вопрос о профпригодности регионального директора Владислава Лансбергиса.

Утром в воскресенье курьеры передали свои требования директору по инфраструктуре и каналам доставки ритейлера Нилу Спиккетту. В Ozon.ru пообещали рассмотреть и устранить все обращения по поводу некорректных начислений зарплаты 7–8 октября. Вопросы из списка первоочередных в компании будут решены на этой неделе, дополнительные — в течение октября, заверили в компании. «Конструктивный диалог начался, но пока мы имеем обещания, что наши требования будут удовлетворены, только на словах»,— говорит господин Кузнецов.

Между тем забастовка сотрудников уже привела к сдвигу сроков исполнения части заказов. В своем сообщении Ozon.ru признает, что в выходные могут быть доставлены не все клиентские заказы, но обещает развезти их в понедельник и вторник. В компании указывают, что подберут удобный интервал доставки и предоставят компенсацию за задержку. Представитель компании также добавил, что «значительная часть сотрудников сегодняшней смены вышла на маршруты». Какое-то количество заказов доставляется, но это меньшая часть, говорит Сергей Кузнецов. «На работу вышло не более 5% курьеров, большинство из них оформлены как индивидуальные предприниматели и вообще не входят в штат компании»,— утверждает господин Черепов. Счет идет «на сотни и тысячи» заказов, учитывая, что один сотрудник доставляет в день от 30 до 50 заказов.

По оценке управляющего партнера «220 вольт» Алексея Федорова, Ozon.ru мог потерять от остановки работы склада 10 млн руб. выручки и 500 тыс. прибыли в день. Учитывая размер компании, для них это «копейки», указывает он. Фактически ситуация затронула только заказы, которые хранятся на петербургском распределительном центре, отмечает господин Федоров, указывая, что компания может переключить доставку на транспортные компании из Москвы. Более значимый вопрос — использование индивидуальных предпринимателей в качестве складских работников, полагает эксперт. «Возможно, ФНС впервые об этом услышали. Если они промолчат или скажут, что все в порядке, то значит, и всем остальным можно нанимать постоянных сотрудников как индивидуальных предпринимателей»,— резюмирует он.

Константин Куркин, Санкт-Петербург