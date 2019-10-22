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Главные анонсы 23 октября
22/10
В трех районах Петербурга вводятся дорожные ограничения
22/10
Петербург будет сотрудничать в сфере инфраструктурных проектов с Евразийским банком развития
22/10
Ижорские заводы отгрузили оборудование для заводов «Татнефти»
22/10
Кредит «Ленфильма» реструктуризируют, киностудии дадут субсидию
22/10
В Смольном утвердили порядок предоставления земельных участков в рамках концессий и ГЧП
22/10
ФАС разрешила «Татнефти» приобрести сеть АЗС Neste в Петербурге
22/10
В администрации Тихвинского района Ленобласти идут обыски по делу о незаконной вырубке леса
22/10
В Петербурге пройдут испытания нового электробуса из Португалии
22/10
Суд отказался рассматривать иск об отмене губернаторских выборов в Петербурге
22/10
В Петербурге распался ресторанный холдинг Food Retail Group
22/10
Член Горизбиркома Николай Левшин скончался в Петербурге
22/10
ФНС потребовала заблокировать счета «Ленфильма»
22/10
Совладелец сети кофеен Stories опроверг информацию о долге в 30 млн рублей
22/10
Митинг против переезда СПбГУ пройдет в Екатерингофском парке
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Девелопмент «на максималках»: готовы ли застройщики меняться вместе с рынком и потребителем
Ъ-Санкт-Петербург-Online
от
22.10.2019, 16:52
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Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия