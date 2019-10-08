Роскачество определило лучшие мессенджеры в России

Роскачество признало WhatsApp, Viber и Skype на iOS и WhatsApp, Viber и Threema на Android лучшими приложениями для обмена сообщениями. Из 49 изученных приложений организация рекомендует к использованию 14, сообщается на сайте Роскачества. В исследование самых популярных в России мессенджеров Telegram не вошел.

Роскачество исследовало самые популярные мобильные приложения мессенджеров в российском сегменте магазинов App Store и Google Play — 25 для iOS и 24 для Android. Испытания проводились по 68 критериям.

Самыми функциональными приложениям, как на iOS, так и на Android, были признаны «ТамТам», ICQ и «Mail.ru Агент». По удобству лидерами стали Facebook Messenger, Threema и Skype для iOS, а для Android — Threema, «ВКонтакте» и Skype.

Ключевым критерием в оценке безопасности стало использование мессенджерами end-to-end шифрования. Также эксперты проверяли возможность установки пароля на вход в приложение или определенный чат и поддержку доступа по биометрическим данным, наличие двухфакторной аутентификации и другие критерии. Наиболее защищенными были признаны на iOS — Wickr Me, Viber, WhatsApp и Wire; на Android — Wickr Me, Viber, Threema и Signal.

Напомним, по данным Deloitte, мессенджеры занимают первое место по уровню востребованности функций смартфона среди россиян. Быстрее всего аудиторию наращивает Telegram.

Подробности — в материале “Ъ” «Россияне перезвонили по мессенджеру».