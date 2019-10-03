Собственное дело остается без владельцев

Большинство россиян не хочет заниматься бизнесом. Об этом говорят результаты исследования РАНХиГС. Собираются стать предпринимателями только чуть больше 4% опрошенных. В большинстве своем это мужчины от 18 до 24 лет. Примерно четверть респондентов также бы хотела создать свой бизнес, но сейчас возможности такой у них нет.

58% респондентов даже не стремятся открывать свое дело. И этот показатель с каждым годом увеличивается, сообщил “Ъ FM” директор Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга РАНХИГС Андрей Покида: «Если мы сравниваем опросы прошлых лет, то видим практически аналогичную картину. Пусть там чуть меньше половины опрошенных не хотели заниматься предпринимательской деятельностью, но, тем не менее, несколько лет назад там была другая группа граждан, значительно больше, которые вроде как и хотели, но не имели возможности. Сейчас они уже просто не хотят. С одной стороны, можно предположить, что они попробовали и данный результат оказался для них неположительным. Что касается нежелания, это во многом связано с теми трудностями, которые присущи данному виду деятельности. Многие граждане говорят о том, что финансовая сторона, которая сопровождает данный вид занятости, не вполне их устраивает. Многие жалуются на высокие налоги, говорят о трудностях, связанных с получением различного рода разрешений, лицензий, сертификатов. Кто-то говорит о недостатке знаний. Причем эти причины последние годы весьма стабильны. О них все знают, но пока ситуация к лучшему не меняется».

Как считают авторы исследования, число предпринимателей могло бы вырасти в основном за счет самозанятых. Именно среди них больше всего желающих открыть свое дело. Стоит ли ждать, что в ближайшее время ситуация изменится? Директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев считает, что перспектив для этого нет: «Когда Росстат спрашивают бизнес, а что в большей степени дестимулирует развитие, предпринимательскую активность, он отвечает: неопределенность экономической ситуации, высокая налоговая нагрузка, недостаток собственных средств. Когда не очень понятно, что будет в экономике, что будет с налогами, конечно, не хочется заводить свое дело, быть предпринимателем. Если мы хотим что-то менять, то надо снижать уровень этой неопределенности, повышать доверие между государством и бизнесом. Я думаю, что ситуация сильно не будет меняться. Можно себя представить на месте того, кто хочет заняться бизнесом. Экономика скорее ближе к стагнации, с налогами нововведения постоянно какие-то есть. Несмотря на обещания, что все-таки будет налоговая стабильность, обеспечить ее не получается. Санкции, мировая экономика замедляется, близится к рецессии. Люди понимают, что у нас административный фактор имеет гораздо более важное значение, чем то, что ты производишь, по какой цене и какого качества.

В этом плане мало что изменится в ближайшие годы, поэтому и желающих заняться бизнесом по-прежнему будет не много».

В опросе РАНХиГС участвовали 1,2 тыс. человек из 27 российских регионов.

Александр Рассохин