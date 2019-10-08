СМИ: помощники Зеленского в апреле встречались с экс-чиновниками США

В апреле 2019 года прошла встреча помощников будущего президента Украины Владимира Зеленского с бывшими высокопоставленными чиновниками администрации президента США, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники. По информации источников, на ужине обсуждалась избирательная кампания на Украине и не затрагивалась тема расследования в отношении Хантера Байдена — сына одного из предполагаемых участников выборов президента США Джо Байдена.

Встреча прошла 16 апреля в Trump International Hotel. Со стороны США на ней присутствовали бывший официальный представитель министерства здравоохранения Майк Рубино и экс-сотрудник Госдепартамента Мэтт Мауэрс. Также на ужин ненадолго приходил бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. По данным телеканала, на встрече также были руководители компании Signal Group Consulting. Ее услуги кампания господина Зеленского использовала для организации встреч с чиновниками за $60 тыс. Частные встречи помогал координировать адвокат Маркус Коэн.

«Я сделал это в качестве одолжения. Я пришел, сел, поужинал и ушел. Я ни с кем не разговаривал, так как они говорили на другом языке»,— сказал CNBC Майк Рубино. Кто представлял сторону господина Зеленского, в материале не указывается.

Напомним, в США демократы потребовали импичмента президента Дональда Трампа после публикаций данных о его телефонном разговоре с Владимиром Зеленским. Главу Белого дома заподозрили в давлении на украинского президента с целью начала расследования деятельности на Украине Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США и соперника Дональда Трампа на следующих президентских выборах.

О том, насколько вероятна отставка президента США,— в материале “Ъ” «Что нужно знать об импичменте Трампа».