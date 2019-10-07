«Уралкалий» раскрыл план на пятилетку

«Уралкалий» собирается в ближайшие пять лет вложить около $1,4 млрд в расширение мощностей, нарастив производство хлоркалия до 15 млн тонн в год. Такие параметры содержатся в стратегии компании на 2020–2025 годы. Ее основным изменением стал новый подход к реализации в два этапа одного из ключевых greenfield «Уралкалия» — Половодовского калийного проекта. Решать, строить в его рамках новую обогатительную фабрику или перерабатывать сырье на текущих мощностях, компания будет в 2023 году.

Один из крупнейших мировых производителей калия «Уралкалий» в проспекте евробондов раскрыл параметры пятилетней стратегии. Как сообщила компания, программа включает в себя как развитие действующих проектов, так и новые проекты и направлена на увеличение общей годовой производственной мощности группы до 15 млн тонн к 2025 году при общей стоимости в $2,4 млрд. Так, объем производства на brownfield-проекте «Уралкалия» «Соликамск-3» вырастет на 600 тыс. тонн к 2022 году с запуском четвертого ствола, на фабриках БКПРУ-2, БКПРУ-3, СКРУ-2 и СКРУ-3 — на 10–15%, объемы грануляции увеличатся с 3,7 млн до 4,1 млн тонн в год.

Производственные мощности «Уралкалия» на конец первого полугодия оцениваются в 12 млн тонн хлоркалия в год, добыча компании снижается из-за ее сокращения на аварийном руднике «Соликамск-2».

Весной «Уралкалий» приостановил добычу на подтапливаемом рудоуправлении, завершив отработку всех запасов шахтного поля. Заместить потерянные объемы планируется за счет запуска нового рудника «Соликамск-2» мощностью 2,5 млн тонн хлоркалия в год и стоимостью в $730 млн. Его выход на полную мощность запланирован в 2025 году.

Также стратегия включает строительство Половодовского калийного комбината в Пермском крае мощностью добычи 12,5 млн тонн калийной руды в год и обогатительной фабрики на 2,8 млн тонн по производству калийных удобрений. Реализовать проект компания решила в два этапа. В рамках первой стадии стоимостью $308 млн «Уралкалий» собирается построить стволы к 2025 году. Окончательный вариант второго этапа будет выбран в 2023 году. Компания будет или перерабатывать дополнительные объемы руды с Половодово на существующих мощностях (инвестиции — $1,36 млрд), или построит новую фабрику. В этом случае вложения составят $1,9 млрд, а мощности вырастут до 17,8 млн тонн к 2030 году. CAPEX на тонну составит $485 и $671 соответственно.

Еще один greenfield «Уралкалия» — Усть-Яйвинский рудник на 2,8 млн тонн — планируется запустить в 2022 году с выходом на полную мощность спустя два года. Он должен заместить выбывающие мощности рудоуправления «Березники-2». Стоимость проекта — $1,2 млрд, из них к концу 2019 года компания вложит 56%. Общий CAPEX «Уралкалия» в 2020–2025 годах запланирован на уровне $3 млрд.

Ольга Мордюшенко