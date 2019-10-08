Осенняя ярмарка импорта

Федеральная таможенная служба (ФТС) представила часть оперативной статистики внешней торговли за сентябрь 2019 года — предварительную оценку импорта из стран дальнего зарубежья. Отметим, что эта статистика с развитием в России и в странах—партнерах по ЕАЭС системы электронного декларирования стала весьма точной. Данные ФТС за сентябрь фиксируют: после весьма нестабильной динамики импорта летом 2019 года осень началась с общего и довольно сильного роста импорта РФ практически по всем товарным группам. В сентябре 2019 года относительно сентября 2018-го импорт из стран дальнего зарубежья увеличился на 5,3%. В августе ФТС фиксировала рост всего на 0,8% год к году, в июле — на 4,8%, а в июне — сокращение на 6,5%.

Динамика импорта в Россию из стран дальнего зарубежья в целом очень чувствительна к курсовым колебаниям рубля (см. график). Хотя разные товарные группы реагируют на ослабление и укрепление рубля различно, лаг между изменениями курса и колебаниями объемов импорта очень невелик — около месяца. Это может говорить о сравнительно хорошо отработанной логистике при импорте и о гибкости спроса: при значимой доле импортных компонентов в любой группе и зависимости непродовольственной розницы от импортных поставок соответствующих спадов и всплесков ни в рознице, ни в промышленном производстве не наблюдалось.

Тем не менее сентябрьский взлет объемов импорта нестандартен. Он явно не вызван курсовой динамикой и не ограничивается бурно растущей химической отраслью. Если рост продовольственного импорта на 8,4% год к году можно объяснить отчасти нестандартной сезонностью аграрного рынка в России в 2019 году, то рост спроса на непродовольственные товары вместе с общим ростом импорта из дальнего зарубежья на 5,3% — это результат или роста спроса, или по крайней мере уверенного ожидания такого роста к концу года, поскольку и в продовольственном, и в непродовольственном импорте растет спрос на сырье и материалы для внутренней промышленности. Итог мог бы быть и более значимым, если бы не продолжающаяся стагнация машиностроительного импорта: динамика ввоза оборудования из стран дальнего зарубежья остается отрицательной.

Дмитрий Бутрин