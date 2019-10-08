Деньги передавались повагонно

Мещанский райсуд Москвы не стал оправлять под арест гендиректора ООО «Колеса РЖД» Виталия Калина, ограничившись одной из значительно более мягких мер пресечения — запретом определенных действий. На содержании предпринимателя в СИЗО настаивало следствие, обвинившее того в коммерческом подкупе руководителя одного из ремонтных депо РЖД. По материалам дела, незаконное вознаграждение предназначалось для увеличения количества поставляемых ООО вагонов для ремонта. На эти цели Виталий Калин, по версии следствия, потратил не менее 7 млн руб. Однако суд посчитал, что вменяемое бизнесмену деяние не является общественно опасным, а потому ходатайство следствия отклонил.

На заключении 52-летнего Виталия Калина под стражу настаивали представители Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России (СКР). Обосновывая соответствующее ходатайство, следователь утверждал, что арест господина Калина необходим потому, что, оставаясь на свободе, бизнесмен может скрыться, оказать давление на свидетелей или иным способом помешать расследованию дела, которое находится еще в начальной стадии.

Как сообщила “Ъ” официальный представитель ММСУТ Елена Марковская, гендиректору ООО «Колеса РЖД» Виталию Калину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, до восьми лет лишения свободы).

Следствие установило, что, желая увеличить доходы своего предприятия, господин Калин в период с декабря 2015 года по сентябрь 2018 года доплачивал руководителю ремонтного депо РЖД по 3 тыс. руб. за каждый передаваемый его фирме вагон.

Благодаря этому ООО «Колеса РЖД» смогло дополнительно отремонтировать 2,3 тыс. вагонов, значительно увеличив свою прибыль.

Но Мещанский суд посчитал требование следствия об аресте господин Калина чрезмерно жестким, поскольку предприниматель обвинялся в преступлении средней тяжести, не являющемся к тому же общественно опасным. В результате председательствующий отказался удовлетворить ходатайство о взятии под стражу Виталия Калина, назначив тому в качестве меры пресечения запрет определенных действий (ст. 105.1 УПК РФ).

Компания ООО «Колеса РЖД» зарегистрирована в городе Морозовске Ростовской области, она предоставляет услуги по восстановлению и оснащению железнодорожных локомотивов, а также подвижного состава. Кроме того, компания представляет агентские услуги по оптовой торговле топливом, а также сдает в аренду и лизинг железнодорожный транспорт и оборудование.

«Следствие продолжает сбор доказательственной базы, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности гендиректора ООО»,— сказали в ММСУТ СКР.

Алексей Соковнин