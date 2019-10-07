Росгвардия не нашла нарушений при задержании актера Устинова

Росгвардия не обнаружила нарушений закона сотрудниками службы при задержании актера Павла Устинова на несогласованном митинге в Москве 3 августа. Такой ответ огласил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников после жалобы господина Устинова на избиение во время задержания.

«Я получил ответ, что сведения о противоправных действиях сотрудников ОМОН ГУ Росгвардии по Москве, о которых сообщает в своем обращении Устинов, своего объективного подтверждения не нашли»,— сказал господин Мельников (цитата по ТАСС).

Обращение разобраться в ситуации ответственный секретарь ОНК направил главе Росгвардии Виктору Золотову. Господин Устинов также обращался с жалобами на действия росгвардейцев к уполномоченной по защите прав человека в России Татьяне Москальковой и омбудсмену Москвы Татьяне Потяевой.

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Напомним, актера Павла Устинова задержали 3 августа во время акции протеста в Москве. Позднее его обвинили в том, что он вывихнул плечо росгвардейцу. Актер утверждал, что попал на акцию протеста 3 августа случайно и при задержании не оказывал сопротивления.

16 сентября Тверской суд приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам лишения свободы. Задержание и судебный процесс вызвали возмущение в обществе. В его поддержку выступили многие общественные и культурные деятели, возле администрации президента проходили одиночные пикеты. 30 сентября суд изменил приговор Павлу Устинову с реального срока лишения свободы в три с половиной года на один год условно с испытательным сроком в течение двух лет.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Актер отпущения».