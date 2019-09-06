Участников массовых акций узнают по лицу

Столичные власти распознают участников массовых акций: мэрия заказала систему видеонаблюдения на мероприятиях с большим количеством людей. По данным газеты «Ведомости», на это потратят 260 млн руб. Контракт будет выполнять компания Sitronics, которая принадлежит АФК «Система». Как заявили изданию в департаменте информационных технологий, в систему видеонаблюдения внедрят технологию распознавания лиц.

Такая мера должна существенно облегчить работу полицейских, считает председатель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин: «Сразу можно будет видеть на массовых мероприятиях, например, стадионах, тех, кто начинает бузотерить и хулиганить, вычислить их и, естественно, наказать не всех скопом, как сейчас, когда задерживают всех, кто рядом стоял. То есть именно конкретный человек будет отвечать за свой проступок, и тогда уже можно будет более спокойно проходить на всякие мероприятия. Что касается митингов, то если акция разрешенная, то, в принципе, вообще проблем никаких нет. Если нет, то власти либо должны сделать так, чтобы никто там мимо просто так не проходил, нужно принимать меры в соответствии с законом, блокировать, не пущать, как говорится, и так далее. А если власти этого не делают, и люди там просто ходят, то это дело другое. Но опять-таки это вопрос к судебной системе.

Судья должен спросить: "Так, товарищи полицейские или росгвардейцы, вы приняли меры, чтобы митинга не было? Нет. Тогда чего хотите? Кого сажать? Всех подряд, кто на камеры попал?".





Эти моменты законодатели и судейское сообщество должны четко определить. К сожалению, суд у нас, скажем так, подчиняется административному давлению, и надеяться на его объективность не приходится».

Раньше видеонаблюдение велось в особых случаях, например, во время празднования Дня города или Дня Победы. Предполагается, что теперь система будет применяться на всех массовых мероприятиях по умолчанию. Правда, закон пока никак не регулирует применение систем распознавания лиц, подчеркивает ведущий юрист проекта «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян: «Мы понимаем, что есть огромные риски, связанные со злоупотреблением технологиями. При этом нет никаких гарантий, что, кроме беглых преступников и детей, в эту базу данных не загрузят неограниченное количество фотографий граждан, не имеющих никакого отношения к совершению преступлений или административных правонарушений для общего мониторинга. Ведь дальше на основании этой информации можно предпринимать какие-то дальнейшие шаги, которые могут юридические последствия для этих лиц иметь. С этой точки зрения сегодняшнее законодательство не содержит положений, которые позволяют полицейским и органам власти использовать такие технологии. При этом нет никаких положений, которые защищали бы права граждан и обеспечивали какие-то гарантии против злоупотреблений.

Не существует никакого прозрачного законодательства, которое позволяло бы регламентировать доступ к этим базам данных и понимать, кто именно имеет право загружать туда информацию или выгружать ее.

В связи с этим мы полагаем, что может произойти массовое нарушение прав на защиту биометрических данных».

Сейчас в Москве работает около 170 тыс. камер. Власти хотят расширить эту сеть до 200 тыс. и каждую из них подключить к системе распознавания лиц. Как заявлял Сергей Собянин, это будет одна из крупнейших подобных систем в мире, соперничать с которой сможет только китайская.

Впрочем, по словам гендиректора компании «Интемс» Алексея Титова, есть большие сомнения в эффективности ее работы из-за технических проблем: «Нельзя определенно сказать, будет ли она работать. Потому что очень много критически важных характеристик окажут влияние на эффективность идентификации, например, угол обзора, качество видеосъемки, потому что оно очень разное. Например, когда происходят какие-то происшествия и показывают по телевизору изображение с камеры видеонаблюдения, то часто оно очень плохого качества. При помощи такой техники, наверное, провести идентификацию можно, но процент распознавания будет сильно ниже, чем с качественного изображения. Большое значение также будет иметь освещение. Так что нужно рассматривать каждую камеру в отдельности, чтобы сказать, есть ли смысл как-то пытаться распознавать лица с помощью конкретной техники, потому что, уверен, по каким-то камерам результата может не быть вообще».

В полиции заявляют, что городские камеры, которые способны распознавать лица, уже успешно помогают в поимке преступников. В частности, системы видеонаблюдения на станциях метро ежемесячно вычисляют от 5 до 10 человек, которые находятся в розыске.

Глеб Силко