Большому Брату закрывают глаза

Технология идентификации с помощью камер попала под ограничения во всем штате Калифорния. Мораторий, который не дает госслужащим, в том числе полицейским, возможности применять систему в отношении граждан, будет действовать три года. Ранее такие же меры ввели в отдельных городах США. Аналогичный запрет пытаются утвердить и в Великобритании. В то же время, в Китае и России система распознавания лиц стремительно развивается. Почему вопрос об использовании технологии вызывает столько споров? И в чем плюсы и минусы ее применения в российских условиях? Об этом — Андрей Загорский.

Американским властям запретили распознавать лица в Голливуде. Калифорнийцам система распознавания лиц не нравится по двум причинам. Во-первых, она слишком часто ошибается. Понятно, никому не хочется доказывать, что ты не находящийся в розыске преступник. Причем когда речь идет о чернокожих женщинах, проколов бывает в десять раз больше, чем при распознавании лиц белых представительниц прекрасного пола. Во-вторых, многие усматривают в использовании системы возможность тотальной слежки и злоупотреблений со стороны правоохранителей. Ведь Большой Брат в этом случае не просто смотрит, но буквально не спускает с них глаз. Чтобы избежать ущемления прав, как говорят эксперты, нужны жесткие и четкие законы.

Но даже это не гарантирует, что технология будет использована по назначению, полагает юрист, учредитель общественной организации «Московский правозащитный центр» Михаил Салкин: «Когда идет массовый сбор изображений людей на улице или в каких-либо публичных пространствах, здесь есть чрезмерное вмешательство государства в личную жизнь, потому что фактически государство в лице правоохранительных органов и других структур, которые обеспечивают сбор данных, имеют неограниченный доступ к получению сведений о передвижении любого человека абсолютно везде.

Это может быть использовано, в том числе для политического давления, для шантажа, что существенно нарушает права граждан.





Зная, как у нас соблюдается механизм хранения данных, такая система, безусловно, опасна».

В России, к слову, развитие и внедрение технологий распознавания лиц на подъеме. Сразу оговоримся, когда речь идет о системах идентификации клиентов в финансовой сфере, никаких вопросов не возникает. Другое дело, биометрические камеры, «процеживающие» большие массы людей. Система распознавания лиц применяется в транспорте и в других людных местах. В Москве к концу 2018 года к ней были подключены порядка 7 тыс. камер, а в обозримом будущем их количество планируется увеличить до 200 тыс., и это не предел.

Уже сейчас технология распознавания лиц внедряется и в других крупных городах, сообщил руководитель направления исследований Центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея: «Москва, конечно, продолжает быть лидером, на втором месте, наверно, — Санкт-Петербург. Примерно все крупные города пытаются прийти к уровню Москвы по оснащенности камерами».

Есть конкретные данные о том, что система распознавания лиц приносит реальную пользу. Во время Чемпионата мира технология позволила задержать более 100 правонарушителей, а также предотвратить давку в одной из фан-зон. Но вот насколько велика вероятность ошибок? Система распознавания лиц работает намного эффективнее, чем человек. Однако и она может давать сбои, пояснил директор по бизнес-развитию группы компаний «ЦРТ» Андрей Хрулев: «Есть ошибка, что мы можем пропустить человека, находящегося в розыске, или невиновного человека случайно сопоставить с преступником. Уменьшая одну ошибку, мы будем увеличивать другую, и наоборот.

Решается следующим образом: подключаются несколько рубежей контроля, и система настраивается таким образом, чтобы нечаянно гражданина не спутать с человеком в розыске.

В этом случае ошибка составляет сотые-тысячные доли процента, а ошибка пропуска преступника составляет единицы процентов. Для того, чтобы узнать преступника, делается два-три рубежа контроля, и если мы не сможем узнать его на первом рубеже, то узнаем его на втором».

Бизнес в России в ожидании перспективных госзаказов и контрактов от крупных компаний. Сейчас он активно занимается разработкой технологий распознавания лиц. На отечественном рынке в этой сфере работает порядка десяти стартапов. В Китае, который стал мировым лидером в применении технологии распознавания лиц, ее использование, согласно опросам, одобряют 83% граждан.