Модный дом Burberry пошел на уступки

Модный дом Burberry разрешил перепродавать свои вещи. Бренд подписал соглашение с интернет-площадкой The RealReal. Теперь люди смогут официально выставлять на ней одежду и аксессуары, купленные в фирменных магазинах Burberry. Раньше крупные компании боролись с ресейлерами. Что же изменилось? И как новая политика Burberry отразится на ценах? Об этом — Владислав Викторов и Анна Пестерева.

Еще недавно модные бренды запрещали перепродажу своих вещей, а тех, кто зарабатывает на таких сделках, называли спекулянтами. В прошлом году компании Chanel судилась с ресейлером The RealReal — на этой площадке люди продают ношеную люксовую одежду и аксессуары. Представители одного из самых влиятельных модных домов обвиняли онлайн-магазин в распространении контрафакта. Теперь же The RealReal подписал соглашение с Burberry. Любой клиент сможет продать люксовую вещь, которая ему надоела, через интернет площадку и получить за это... подарок. Например, персональный шоппинг со стилистом.

Почему настроения руководителей модных домов кардинально меняются? Ответ надо искать в финансовых отчетах, считает генеральный директор компания Real Profit Group Андрей Якоби. Продажи Burberry в Америке неуклонно снижались с 2015 года, добавил он: «Такой шаг можно расценивать как выгодный, именно с точки зрения бизнеса для бренда. Почему? Потому что таким образом бренд фактически мотивирует потребителя на более легкие покупки. То есть мы можем купить больше, заранее зная, что официально, легально мы сможем через какой-то промежуток времени эти вещи перепродать в данном случае через resale-сервис».

Бренд Burberry в прошлом году пережил громкий скандал из-за уничтожения нераспроданных вещей — ликвидированные одежда и аксессуары стоили $35 млн. Люди называли это расточительством. Недовольство было таким сильным, что в компании пообещали впредь отдавать невостребованные вещи на благотворительность. А теперь и вовсе заявили, что перепродажа люксовых вещей поможет сократить вредные выбросы в окружающую среду. Так что новая политика — имиджевый ход Burberry, которая хочет вернуть часть аудитории, считает фэшн-директор Catcher Concept Store Лидия Александрова: «Разумный шаг со стороны компании Burberry, потому что, во-первых, они забоятся, наверное, об окружающей среде и о разумном потреблении. Минусов я здесь не вижу. Мне кажется, это повысит лояльность аудитории. На мой взгляд, премиальность бренда здесь абсолютно не размывается».

Эксперты, опрошенные “Ъ FM”, разошлись во мнении о том, сколько может составить скидка на сайте ресейлера. Одни заявляют, что можно ожидать серьезных уступок — до 50% от цены. Другие напоминают, что обычно модные дома так называемого «первого эшелона» если и дешевеют, то незначительно.

В любом случае перепродажа вещей расширяет круг тех, кто сможет позволить себе одежду haute couture, продолжает генеральный директор компании Real Profit Group Андрей Якоби: «Премиальность традиционно строится на маркетинговых инструментах.

К бренду может присовокупиться аудитория поклонников экологичной моды, поскольку их количество по всему миру сейчас очень активно растет, в том числе и в России.

Хороший ход, чтобы обратить на себя внимание тех людей, кто раньше не рассматривал для себя этот бренд».

Аналитики говорят о серьезных изменениях в мире моды. Объем перепродаж предметов роскоши растет на 50% в год. Получается, пока кто-то продолжает бороться с этим явлением, в Burberry пошли другим путем и решили интегрироваться в новый рынок. В компании заявили, что планируется перейти на экономику замкнутого цикла, основанную на возобновлении ресурсов. Бренд уже помогает клиентам в ремонте поврежденной одежды и использует переработанную упаковку.