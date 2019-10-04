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Фото: Данила Головкин

Данила Головкин сделал модную съемку на iPhone 11 Pro для витрин ЦУМа

С развитием технологий «на телефон» стали снимать не только блогеры, но и профессионалы индустрии. Фэшн-съемка известного модного фотографа Данилы Головкина приурочена к старту продаж нового iPhone 11 Pro в ЦУМе, представленного в пространстве формата shop-in-shop на первом этаже.

Динамичный ролик можно увидеть на digital-витринах главного fashion department store Москвы. В кадре — актуальные образы, составленные из коллекций Alexander McQueen, Versace, Dries Van Noten, Burberry, Vetements. Стиль героинь отражает главные тенденции этой осени — смелое использование цветного пигмента и глиттера.

Напомним, новый смартфон компании Apple характеризуется наличием сразу трех камер — основной, с двухкратным зумом и широкоугольной, что породило множество мемов. Однако и практическая выгода в этом стилистическом решении тоже есть — благодаря ему сзади это теперь самые узнаваемые смартфоны в мире.

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