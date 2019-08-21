Ирина Шейк и Джиджи Хадид в новой рекламной кампании Burberry

Burberry опять пытаются объять необъятное: на сей раз перед фотографами Данко Штайнером и Ником Найтом была поставлена задача показать, насколько широка аудитория бренда — буквально от мала до велика. Возможно, поэтому новая рекламная кампания получилась такой неоднородной. Часть моделей позирует на фоне моря в относительно классических образах, другая же (среди них модели, для которых кампания стала дебютной) — в студии с экранами и в более свободных аутфитах.

В кампании приняли участие такие известные модели, как Джиджи Хадид, Ирина Шейк, Сора Чой и другие. Коллекция уже доступна в бутиках бренда по всему миру и онлайн.

Напомним, дебютная коллекция Рикардо Тиши в Burberry, получившая название «Буря», была вдохновлена контрастами в британской культуре, мятежностью и свободой.