Люкс-сегмент открывает двери для школьников

Стоимость сборов ребенка в школу выросла за пару лет вдвое. ВЦИОМ опросил россиян, у которых есть дети или внуки школьного возраста, и выяснил, сколько они тратят на подготовку к 1 сентября. В этом году сумма в среднем по стране достигла 27 тыс. руб., хотя еще в 2017-м россияне в среднем тратили около 13 тыс. Как собрать ребенка в школу с наибольшими затратами? Предложения люксовых магазинов изучил Иван Якунин.

Для начала нужно принять, что верхней планки нет. Если выбирать ручку Montblanc, то цены уже варьируются от 15 до 600 тыс. руб. Можно остановить свой выбор на чем-то простом — 50 тыс. руб. за модель с пером на конце и напылением из розового золота, в цену входит также гравировка на колпачке. Но если ребенок еще в начальной школе, то одной ручки недостаточно. Добавим в заказ кожаный пенал для карандашей от Louis Vuitton за $900, что по нынешнему курсу примерно 60 тыс. руб. Покупки сложим в рюкзак: в интернет-магазине Farfetch, который доставляет люксовые аксессуары из-за рубежа, как раз сделали подборку классических моделей для школы. Черный кожаный ранец Balmain — 25 тыс. руб., аналогичный от Burberry на 10 тыс. дороже. Адвокат Александр Добровинский затруднился вспомнить, сколько он потратил на сборы дочери в школу:

«Разве я могу считать деньги на своего ребенка? Я даю кредитную карточку, и дочь выбирает все, что хочет. Мы все покупали в “Весне”, в ГУМе, в ЦУМе и где-то еще, одежду приобретаем там, где нравится. Так, моему ребенку понравились странные кеды с огромными каблуками, я и их купил».

Но это не предел. Взять хотя бы несколько пар обуви на осень: хайтопы Gucci Kids для улицы из кожи стоят 25 тыс. руб. Белые кроссовки Moncler на липучке — 15 тыс. Раскошелиться придется и на верхнюю одежду: детская джинсовка Tommy Hilfiger неожиданно стоит 7 тыс. руб, а ветровка Givenchy с капюшоном — 35 тыс. Столько же стоит и бомбер на молнии. Для любителей классики подойдет черное пальто Armani за 40 тыс. руб. Перечислять варианты можно бесконечно. “Ъ FM” попросил рассказать о тратах на подготовку детей к школе супругу совладельца Московского кредитного банка Елену Авдееву, у которой 23 ребенка: «Это все равно, что организовать свадьбу. Если брать платье для девочки какой-нибудь итальянской марки, то оно будет стоить не меньше 5 тыс. руб., я считаю, это очень дорого, куртка может стоить больше. Если покупать на рынке, может быть, цена составит и 2 тыс. руб., но это будет совершенно другое качество — ребенок походит полгода, и все развалится. Нашим детям, которые учатся в школе в Германии, мы сразу заказываем комплект стоимостью не меньше €500».

Траты на учебники в каждой школе индивидуальны, но что точно пригодится каждому школьнику 1 сентября — это букет. В магазине «Во имя розы» 11 цветков в деревянном ящике обойдутся в 3 тыс. руб. Чуть дешевле они будут стоить в шляпной коробке. Так что при желании потратить на подготовку больше 100 тыс. руб. можно без особого труда. В то время как средний чек на базовый набор школьника в этом году, по данным оператора «Платформа ОФД», составил 10 тыс. руб.

По данным Федеральной таможенной службы в Россию цветы к 1 сентября ввезли из 11 стран на общую сумму почти $8 млн.