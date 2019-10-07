Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю в Москве восстановлено

Движение транспорта в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы полностью восстановлено, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы в Twitter. ЦОДД также сообщил, что в Алабяно-Балтийском тоннеле с 23:00 до 05:30 будет полностью перекрыто движение для проведения ремонтных работ.

Сейчас проезд в сторону улицы Народного Ополчения осуществляется по двум полосам из трех. В обратном направлении проезд транспорта происходит по всем полосам.

Ограничение движения было связано с загоревшимся рейсовым автобусом. По предварительным данным, он столкнулся с легковым автомобилем. Тоннель был затянут дымом. К моменту прибытия спасателей все пассажиры успели покинуть автобус, пострадавших нет. На прилегающих к Алабяно-Балтийскому тоннелю улицах образовались заторы.

Представитель группы ГАЗ рассказал “Ъ”, что в компании создана специальная комиссия по расследованию причин возгорания автобуса с участием технологов, конструкторов и сервисных специалистов.

Подробнее об аварии в тоннеле — в материале «Ъ FM» «Пожар в тоннеле парализовал движение на Ленинградском шоссе».