Пожар в тоннеле парализовал движение на Ленинградском шоссе

Движение в районе Ленинградского шоссе в понедельник было парализовано из-за пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле, где загорелся рейсовый автобус после ДТП с легковым автомобилем. В МЧС “Ъ FM” сообщили, что пожар был оперативно потушен.

Ранее в сети появились видео, на которых водители, въехавшие в задымленный тоннель, сигналят и сдают назад.

В районе тоннеля образовалась глухая пробка. Постепенно в ней оказываются и все съезды на Ленинградское шоссе, рассказал гендиректор навигационного сервиса «Сити гид Москва» Александр Баранов: «Алабяно-Балтийский тоннель сейчас находится в глухой пробке, проехать там невозможно, все стоят, никто никуда не едет. Пробка начинается от метро “Панфиловская”, это если по улице Алабяна, а с другой стороны пробка на въезд в этот тоннель начинается от улицы Зои и Александра Космодемьянских. Вот люди пытаются объехать через Ленинградское шоссе, но выезды на Ленинградку уже начинают забиваться, в частности по Большой Академической улице практически невозможно проехать дальше — все стоит, на улице Космонавта Волкова тоже уже очень тяжело повернуть, ну, и в обратном направлении точно так же. То есть с улицы Алабяна на Ленинградку практически невозможно съехать. Тоннель полностью встал в обоих направлениях».

Очевидец певец Дмитрий Нестеров рассказал “Ъ FM”, что ему пришлось закрыть окна в машине, поскольку из-за дыма нечем было дышать: «Перекрыта магистраль со стороны “Войковской” и со стороны “Коптево”. Огромное количество зевак. Такое ощущение, что там что-то взорвалось, потому что явно и огонь большой, жар, дым, — вдыхать просто невозможно, мы тут же закрыли окно и через минуту уехали. Дымом заволокло буквально все пространство, что там есть. Взрывов не слышал. Просто, возможно, я был во дворе — у нас двор, сталинские дома, не пропускает звук».

Из-за задымления в Алабяно-Балтийском тоннеле в пробке встал и общественный транспорт, рассказала москвичка Анна: «Я стою перед тоннелем, тут огромная пробка. Все пытаются проехать, стоит дорожный патруль, чтобы как-то разрядить обстановку, потому что, насколько я понимаю, там горит автобус, и все пытаются как-то отъехать. Вроде тут дикий коллапс, потому что я посмотрела по карте, там все черное, и никто проехать не может. У нас водитель в автобусе вышел и сказал, что сейчас мы будем объезжать тоннель, потому что туда ехать небезопасно».

Пассажиры смогли выбраться из сгоревшего автобуса самостоятельно, рассказал “Ъ FM” дежурный офицер пресс-службы МЧС по Москве Андрей Павлов: «7 октября в 14 часов 4 минуты в оперативную дежурную смену Центра управления кризисных ситуаций главного управления МЧС России по городу Москва поступило сообщение о пожаре внутри Алабяно-Балтийского тоннеля. К месту возгорания оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытии пожарных внутри тоннеля происходило возгорание автобуса на общей площади около 10 кв.метров. К моменту прибытия пожарных люди уже покинули тоннель. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространение огня и полностью ликвидировать возгорание. Информация о пострадавших не поступала».

Шестиполосный Алабяно-Балтийский тоннель располагается в Северном административном округе Москвы на пересечении Балтийской и Большой Академической улиц. Он проходит на глубине до 25 метров.