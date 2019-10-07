В тоннеле на севере Москвы загорелся автобус

В Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы загорелся автобус. По предварительным данным, он столкнулся с легковым автомобилем, сообщает источник «Интерфакса».

Движение в тоннеле закрыто в обе стороны, заявили в ЦОДД. Информации о погибших и пострадавших пока нет. Сколько человек было в автобусе и что стало причиной ЧП, неизвестно. В Госавтоинспеции ТАСС подтвердили информацию о возгорании, другие детали не привели.

Очевидцы выложили видео с места происшествия во «ВКонтакте». На кадрах видно сильное задымление, из-за которого автомобилисты вынуждены сдавать назад, чтобы выехать из тоннеля.

Представитель группы ГАЗ рассказал “Ъ”, что специалисты компании изучают причины возгорания автобуса. В компании создана специальная комиссия по расследованию причин возгорания с участием технологов, конструкторов и сервисных специалистов. «Расследование инцидента взято под контроль президента компании»,— заявили в группе ГАЗ.

Что говорят очевидцы об аварии — в материале “Ъ FM” «Пожар в тоннеле парализовал движение на Ленинградском шоссе».