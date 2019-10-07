В Ростове активисты начали серию пикетов против приговора Яну Сидорову и Владу Мордасову

В понедельник, 7 октября, в Ростове активисты провели 15 одиночных пикетов против приговора Яну Сидорову и Владу Мордасову. Акции прошли в центре города, в частности, у здания правительства Ростовской области и возле парка им. Горького. Активисты сообщили „Ъ-Юг“, что намерены продолжить проведение пикетов, а также согласовать митинг в поддержку политзаключенных.

Как сообщал „Ъ-Юг“ ранее, в пятницу, 4 октября, Ростовский областной суд приговорил Владислава Мордасова к шести годам семи месяцам колонии строгого режима, Яна Сидорова — шести годам шести месяцам колонии строгого режима. Их обвиняли в покушении на организацию массовых беспорядков и участии в них (ч. 3 ст. 30, ч. 1, 2 ст. 212 УК РФ). Также к трем годам условно был осужден Вячеслав Шашмин, обвиняемый только в покушении на участие в беспорядках.

Напомним, 5 ноября 2017 года Владислав Мордасов и Ян Сидоров были задержаны полицейскими у здания правительства Ростовской области, к которому вышли с плакатами «Верните землю ростовским погорельцам» и «Правительство в отставку». Вячеслав Шашмин был задержан в этот же день неподалеку от площади. Как установило следствие, все трое состояли в одном Telegram-чате.

Подробнее о приговоре читайте в тексте “Ъ” «Революция в отдельно взятом чате».

Кристина Федичкина