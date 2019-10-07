Песков: Кремль имеет влияние на ДНР и ЛНР, но не является стороной конфликта

Кремль «имеет влияние» на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), но не является стороной конфликта на востоке Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом, по его словам, Россия заинтересована в выполнении минских соглашений, поскольку является гарантом минских соглашений наряду с Германией и Францией.

«Мы с вами говорим об регулировании внутриукраинского конфликта. Вы знаете, что Кремль безусловно имеет определенное влияние на республики Донбасса, но вы знаете, что республика Донбасс в данном случае самостоятельный субъект в регулировании этого конфликта. Кремль не является стороной этого конфликта»,— ответил господин Песков на вопрос о том, может ли Кремль гарантировать разведение сил в Донбассе.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что запланированное на 7 октября разведение сил конфликтующих сторон близ населенных пунктов Петровское и Золотое не состоится из-за нарушения перемирия. Его проведение было одним из условий для встречи «нормандской четверки».

О перспективах встречи в «нормандском формате» — в материале “Ъ”.