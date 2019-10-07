МИД Украины заявил о срыве разведения сил в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил на брифинге, что разведение сил конфликтующих сторон близ населенных пунктов Петровское и Золотое не состоится из-за нарушения перемирия. Отвод сил должен был начаться сегодня, 7 октября. Его проведение было одним из условий для встречи «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия).

Глава украинскного МИДа заявил, что несколько дней назад были обстреляны и Петровское, и Золотое. «Наше решение было о том, что разведение начнется на седьмой день после того, как на этих участках будет сохранен мир, не будет обстрелов. Поэтому нам надо ждать, пока пройдет следующий семидневный период, который должен доказать, что у сторон серьезные намерения»,— пояснил министр (цитата по «РИА Новости»).

1 октября трехсторонняя контактная группа по Донбассу договорилась о единой редакции «формулы Штайнмайера» и согласовала разведение сил конфликтующих сторон. Договоренности должны были способствовать встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже. МИД Украины допускал, что саммит может состояться в конце октября.

О перспективах встречи в «нормандском формате» читайте в публикации “Ъ”.