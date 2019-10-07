Увеличение утильсбора взволновало бизнес

Ассоциация европейского бизнеса попросила правительство отказаться от реализации плана по повышению утилизационного сбора на автомобили. Организация обратилась с письмом к вице-премьеру Дмитрию Козаку. Как пишет "Ъ", такое же предложение уже выдвинули и некоторые автопроизводители. Главный аргумент противников повышения сбора: это приведет к росту цен на автомобили и сокращению спроса, который и так показывает негативную динамику. С начала года продажи машин сократились на 2%.

Опасения производителей являются обоснованными — цены на автомобили почти наверняка вырастут, причем, в первую очередь, на дешевые. Такую точку зрения высказал автоэксперт Сергей Асланян: «Увеличение утилизационного сбора — это увеличение налоговой нагрузки. Потому что утильсбор — это косвенный налог. Как именно каждый производитель будет себя чувствовать из-за того, что обременение у него стало больше, сказать трудно, так как чем больше у тебя маржинальность бизнеса, тем меньше проблем ты перекладываешь на плечи клиентов. Скорее всего, реально подорожают дешевые машины. Дорогие машины не подорожают, но поскольку мы меняем правила игры каждые полгода, Ассоциация европейского бизнеса пытается нашему правительству сказать: не надо играть в подобные игрушки, это приведет к конечному подорожанию продукта и, соответственно, клиент, который и так не очень платежеспособен, будет покупать еще меньше. Это скажется, конечно, уже на макроэкономических показателях страны».

Игроки рынка надеются, что правительство учтет их позицию, поскольку в конечном итоге от повышения ставок утилизационного сбора пострадают все: и производители, и дилеры, и покупатели машин. Для того, чтобы хотя бы частично компенсировать новые расходы, производителям придется поднять цены при падающем рынке. Так считает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев: «Мы рассчитываем, что все-таки нас услышат. Есть шанс, что либо ограничат повышение ставок, либо отменят их полностью, либо отложат. Конечно, идеально было бы не повышать. Понятно, для чего правительство делает это: чтобы больше поддерживать внутреннее производство, чем внешнее, но у нас и так уже больше 80% машин собирается на территории Российской Федерации, поэтому угрозы внутреннему производству я не вижу. При том состоянии рынка, которое есть сейчас, сокращающийся рынок увеличивает цену — пострадают и автопроизводители, и дилеры. Собственно говоря, начинается все всегда с потребителей. То есть потребитель почувствует изменения на своем кармане».

Минпромторг планирует повысить ставки утилизационного сбора с 1 января в ряде случаев более чем на 120%. Сбор был введен в России в 2012 году. Сначала его платили только импортеры, но затем он был распространен на весь рынок. При этом локализованным в России производителям в качестве компенсации стали предоставлять промышленные субсидии. Утилизационный сбор уже увеличивали в 2016 и 2018 годах. На сегодняшний день его размер для наиболее популярных новых легковых авто с двигателями объемом от одного до двух литров в среднем составляет 80 тыс. руб.

Андрей Загорский