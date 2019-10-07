Душа города

На этой неделе в прокат выходит «Дождливый день в Нью-Йорке» Вуди Аллена, где главные роли режиссер отдал молодым и уже очень известным Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг и Селене Гомес. Рассказывая полную литературных аллюзий и крайне ироничную историю о поиске любви и счастья под дождем, Аллен вновь возвращается в свой любимый город. На улицах Нью-Йорка уже происходили действия «Манхэттена», «Энни Холл», «Пуль на Бродвеем» и многих других лент режиссера. Кинокритик Дмитрий Барченков рассказывает о героях, их нарядах и такой разной любви к одному из самых атмосферных городов в мире.

Сюжет новой картины по-алленовски прост и по-алленовски закручен одновременно. Сын богачей и бунтарь Гэтсби Уэллс (Шаламе) встречается с «простушкой» Эшли (Фаннинг), с которой познакомился в не самом престижном университете Ярдли. Буквально на днях Эшли выпал шанс на миллион — ей предложили взять для университетской газеты интервью у громкого режиссера Роланда Полларда (Лив Шрайбер) в Нью-Йорке. Гэтсби решает сопроводить свою девушку. И пока он ждет ее возвращения с изрядно затянувшегося рабочего разговора, ему предлагают помочь бывшему однокурснику в съемках «гениальной» короткометражки. Неожиданно у Гэтсби начинают просыпаться чувства к партнерше по съемочной площадке Шэннон (Гомес). Да и для Эшли каждое новое знакомство, к которым приводит интервью, начинает обрастать своей романтикой. Главные герои этой новеллы прорисованы четко: у каждого свои характер, вкус и особый тип любви к Нью-Йорку.

ГЭТСБИ

«Гэтсби влюблен в старый город» — говорит художник-постановщик Санта Локосто.

И действительно, мы видим персонажа Шаламе на старых улицах, в галерее (хранительнице прошлого) и в веющих стариной местах, среди которых особенная роль отведена бару в отеле «Карлайл». Там Гэтсби проводит одинокий вечер и встречает сначала девушку по вызову, а потом и запутавшуюся в своих чувствах Эшли. В этом и других сюжетных ходах, к слову, нельзя не распознать режиссерский поклон роману Сэлинджера «Над пропастью во ржи», где участником похожих событий оказывался и Холден Колфилд.

Одежду Гэтсби тоже не назовешь модной. «Мы выбрали для него типичные наряды из Ralph Loren,— делится художник по костюмам Сьюзи Бензингер.— Гэтсби не особо следит за своим прикидом.

К тому же у него старая душа...» Рубашка, галстук и твидовый пиджак будто бы отдаляют героя от современности, подчеркивают оторванность от нынешней эпохи, ставя его в один ряд с другим алленовским персонажем — желавшим сбежать в прошлое Гилом Пендером (Оуэн Уилсон) из «Полночи в Париже». Синяя же рубашка вместе с футболкой цвета бордо лишний раз напоминают, что а) Гэтсби точно плевать на его внешний вид и б) Шаламе идет практически любой лук.

ЭШЛИ

Эшли — очевидная противоположность Гэтсби. Ее привлекает все новое и броское.

Вымышленный люксовый отель «Вустер», за который себя выдает гостиница «Бауэри» в Ист-Вилладж, становится местом встречи героини с Поллардом, продолжается их разговор в офисе режиссера, снятом в частной квартире на чердаке, а страсть между Эшли и одной из минутных пассий того злополучного дня вспыхивает в интерьерах новомодного лофта в Даунтауне.

Кашемировый свитер с дешевой юбкой на героине во время интервью — хорошая возможность увидеть, с одной стороны, отсутствие у нее вкуса, а также огромное желание поразить собеседника — с другой. Эшли еще не переросла детские комплексы и продолжает выглядеть как несколько повзрослевшая школьница.









ШЭННОН

Гэтсби прогуливается по музею вместе с Шэннон. На ней, как и на Эшли, которую мы только что видели,— свитер и юбка. Но цветовая гамма уже не отталкивает — бледно-красный сочетается с желтым, а юбка стала короче.

«Шэн — более уверенный в себе персонаж, смелость которого заметна и в нарядах»,— уточняет Бензингер. Героиня Гомес тоже может выглядеть как девочка-подросток, но стоимость ее вещей для школьницы непозволительна.

Например, красный плащ Shutterheim, в котором появляется Шэннон, по словам художника, было достать невероятно трудно. Тем более во время съемок, для которых требуется всегда несколько экземпляров. При этом для Гэтсби Шэннон — тоже отголосок прошлого, маленькая девочка, которая неожиданно предстает интеллигентной и приятной девушкой. И что в ней героя подкупает — связь с прошлым или контраст во вкусах с Эшли — вопрос, на который ответ получить едва ли выйдет.

Дмитрий Барченков