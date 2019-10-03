Киновыходные в стиле фильма «Полночь в Париже»

Оскароносный фильм Вуди Аллена «Полночь в Париже» очаровывает с первых кадров и дает веский повод приехать в Париж, чтобы взглянуть на него другими глазами. Молодой писатель Гил Пендер (Оуэн Уилсон) уверен, что должен жить в 1920-е годы и вращаться в кругах творческой богемы того времени. В одну прекрасную ночь его желание исполняется: он попадает на вечеринку к Фрэнсису Скотту Фицджеральду, выпивает с Хемингуэем и Дали, знакомится с Пабло Пикассо, а его роман читает сама Гертруда Стайн. «Коммерсантъ Стиль» выбрал несколько локаций из фильма для прогулки в выходные, чтобы ощутить шлейф ушедшей эпохи. Скачать музыку Коула Портера в смартфон строго рекомендуется.

Музей и сад Огюста Родена

Главные герои картины Гил, Инес и ее друзья беседуют с гидом у скульптуры «Мыслитель» Огюста Родена. Скульптура находится в роскошном саду Музея Родена — бывшего отеля Бирона, в котором на рубеже XIX–XX веков поселяются Айседора Дункан, Анри Матисс, Жан Кокто и другие представители европейской творческой элиты.

Роден переезжает в особняк в 1908 году и занимает сразу четыре комнаты на первом этаже под мастерские. Прогуливаясь по просторному саду, скульптор влюбляется в его заброшенные заросли и устраивает там выставку собственных произведений — крайне необычное решение для того времени, восхитившее Париж. Перед смертью Огюст просит государство открыть в отеле Музей Родена, а взамен завещает Франции свои творения и коллекции живописи. Государство принимает условия сделки, и в 1916 году особняк официально получает статус музея.

Сегодня Музей Родена — один из самых посещаемых музеев Парижа, в котором разместилось крупнейшее собрание произведений мастера и его возлюбленной, тоже скульптора Камиллы Клодель. Сад из диких кущ превратился в прекрасный образец ландшафтного искусства с аккуратными аллеями, фонтанами и бассейном. Здание музея делит сад на две части: сад Орфея, где обитают скульптуры Родена в объятиях изящных растений, и сад Источников — маленькое цветочное королевство. Несмотря на то что над внешним видом сада пришлось серьезно поработать, он сохранил ту обаятельную небрежность и естественность, которая когда-то покорила сердце Родена.

Где: 77 Rue de Varenne

Время работы: вторник-воскресенье с 10:00 до 18:30, понедельник — выходной





Церковь Сент-Этьен-Дю-Мон

В Париже наступает полночь, Гила подхватывает старинный автомобиль и увозит на вечеринку, где он встречает чету Фицджеральд и Коула Портера. Необъяснимые вещи настигают Гила под бой часов у ступеней церкви Сент-Этьен-Дю-Мон на площади Святой Женевьевы.

Церковь прячется от туристов за Пантеоном и уступает по известности и популярности Нотр-Даму, а между тем Сент-Этьен-Дю-Мон — настоящая жемчужина французской архитектуры. Храм строился в период с 1492 по 1622 год, и потому в его фасадах прослеживаются следы сразу трех эпох: лаконичного Ренессанса, кричащего барокко и изящной готики. Однако такое наслоение не только не вызывает визуального диссонанса, но даже напротив — создает невероятно гармоничный образ, подчеркивающий единство времен. Главной особенностью интерьера церкви является амвон. Если в традиционных христианских храмах амвон — небольшая возвышенность в виде ступенек, то в Сент-Этьен-Дю-Мон это красивый резной балкон на приличной высоте второго этажа. А еще в церкви находится великолепный орган — самый старый и один из самых крупных в Париже.

Разумеется, нет никаких гарантий, что в полночь от Сент-Этьен-дю-Мон вас непременно заберет роскошное винтажное авто, но ведь чудеса случаются с теми, кто верит в них, не так ли?

Где: Place Sainte-Genevieve





Ресторан Polidor

Фицджеральды ведут Гила в ресторан «Полидор», где он знакомится с Эрнестом Хемингуэем. В фильме к утру ресторан превращается в прачечную, однако поводов для беспокойства нет: спустя 100 лет «Полидор» жив, здоров, полон гостей и находится все на том же месте.

«Полидор» не просто самый популярный ресторан Латинского квартала, но и живая легенда Парижа. Здесь действительно проводил вечера, а то и ночи Хемингуэй, а также Виктор Гюго, Борис Виан, Генри Миллер, Джек Керуак и многие другие. С начала прошлого века его интерьер совершенно не изменился: здесь царят все тот же легкий полумрак и шум, на столах все те же клетчатые салфетки и солонки, а стены украшают зеркала и причудливые модернистские картины. В «Полидоре» подают традиционные блюда французской кухни — утку фуа-гра, улитки по-бургундски, тартар, карамельный крем и хорошее вино. Прежде чем отправиться на атмосферный ужин, стоит обязательно зарезервировать столик, а также обеспечить кошелек наличными: в центре зала «Полидора» висит табличка: «Мы не принимаем карты с 1845 года».

Где: 41 Rue Monsieur le Prince

Время работы: понедельник—воскресенье с 12:00 до 14:30, с 19:00 до 0:30





Дом Гертруды Стайн

В очередную фантастическую ночь Хемингуэй приводит Гила в квартиру писательницы Гертруды Стайн, которой герой дает свой роман для рецензии. В салоне Стайн Гил также знакомится с Пабло Пикассо и его любовницей Адрианой.

Гертруда Стайн, которую называют не иначе как матерью модерна, более 30 лет прожила в Париже в доме 27 по улице Флёрюс. Весь Париж знал это место как салон Флёрюс, центр литературно-художественной жизни столицы: именно здесь прошли первые выставки Матисса, Пикассо и Сезанна, здесь гостили писатели «потерянного поколения», а молодые англоязычные литераторы стекались сюда в поисках поддержки, спонсорства и наставничества. «...в любом захолустье, если там жил честолюбивый молодой человек, прослышали о рю де Флёрюс, 27, он тогда жил единственно с целью туда попасть, и очень многие из них правда туда попадали»,— писала Гертруда Стайн.

Хотя сцены фильма действительно снимались в доме мисс Стайн, сегодня он закрыт для посещения. Туристам приходится довольствоваться мемориальной табличкой, великодушно сообщающей о пребывании здесь писательницы, и улицей Флёрюс, которая хранит следы своих знаменитых гостей.

Где: 27 Rue de Fleures





Рынок Marche aux Puces de Saint-Ouen

Вернувшись в нашу реальность, Гил с Инес отправляется на блошиный рынок Сент-Уан. Там очарованный герой останавливается у лавки со старыми пластинками и знакомится с Габриэль, обнаруживая с улыбчивой парижанкой много общего.

Сент-Уан — это отдельная вселенная и по совместительству самая большая барахолка в Европе, функционирующая с середины XIX века. В восхитительном беспорядке 14 мини-рынков можно бродить часами и отыскать все, что угодно: старинную мебель, картины, гобелены, лампы, кухонную утварь и множество других антикварных штучек. Редкие виниловые записи, старые плакаты, книги и фотографии — все это вызывает чувство светлой ностальгии по временам, которые отцвели еще до нашего рождения. Модникам придутся по душе очаровательные винтажные предметы гардероба и аксессуары, да еще и в единственном экземпляре, а после насыщенной прогулки стоит заглянуть в дизайнерский ресторан Филиппа Старка Ma Cocotte.

Тем, кто рассчитывает на покупки, стоит прийти на Сент-Уан пораньше, пока проворные барахольщики не разобрали самые лакомые кусочки. Если цель урвать нечто фантастическое не стоит, то можно взять чашку чудесного кофе и под ласковым солнцем понаблюдать за приятной «блошиной» суетой со стороны.

Где: 124 Rue des Roisers

Время работы: пятница с 8:00 до 12:00, суббота с 9:00 до 18:00, воскресенье с 10:00 до 18:00, понедельник с 11:00 до 17:00





Книжный магазин «Шекспир и компания»

Потеряв Адриану и окончательно расставшись с Инес, Гил бродит по Парижу и заглядывает в книжный магазин «Шекспир и компания» — еще одно культовое место в городе.

Первый магазин-библиотеку «Шекспир и компания» открыла в 1919 году американка Сильвия Бич. Здесь частенько бывали все те же Фицджеральд, Стайн и Хемингуэй, который упоминает магазин и его посетителей в романе «Праздник, который всегда с тобой». Правда, находился тот «Шекспир» на улице Дюпютриен, а затем на улице Одеон. Современный же «Шекспир» находится на улице Бюшри, его в 1951 году возродил друг Сильвии Бич Джордж Уитмен. Магазин снова стал точкой притяжения деятелей и почитателей литературы, а Джордж Уитмен добавил ему новую отличительную особенность — кровати для путешественников. В качестве платы за ночлег магазин принимал краткую автобиографию на случай, если гость в будущем станет известным писателем.

Сегодня магазином управляет дочь Уитмена Сильвия. «Шекспир и компания» манит в свои уютные залы писателей и читателей, предлагая широкий и даже необычный выбор книг, редких и подарочных изданий. Здесь регулярно проходят встречи с авторами, книжные презентации, литературные диспуты и лекции. Магазин также славится своим кафе, окна которого выходят на Нотр-Дам. Здесь подают кофе, чай, свежевыжатые соки, вегетарианские блюда, а также любимый лимонный пирог Джорджа Уитмена.

Где: 37 rue de la Bcherie

Время работы: понедельник—суббота с 10:00 до 22:00, воскресенье с 12:30 до 20:00





Дарья Черткова