Первый в России штраф за курение на балконе выписан на Ставрополье

Один из первых штрафов за последствия курения на балконе в России вынесен жителю города Изобильного на Ставрополье. Курение привело к пожару, виновник оштрафован на 4 тыс. руб.

Пожар произошел 3 октября на балконе многоквартирного дома, сгорело его содержимое. По сообщению пресс-службы МЧС края, никто не пострадал. Как уточнили в ведомстве, виновник пожара был быстро установлен, в его отношении был составлен административный протокол по статье КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). По результатам рассмотрения административного протокола ему вынесено административное наказание в виде штрафа на сумму 4 тыс. руб.

Новые правила пожарной безопасности начали действовать с 1 октября 2019 года. Согласно этим правилам запрещено использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Санкции для нарушителей предусматривают наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 тыс. руб. либо до 5 тыс. руб., если в результате нарушения правил возник пожар.

Подробнее о запрете — в публикации “Ъ” «На балконах не дают курить и жарить».

Александра Ларинцева, Пятигорск