В Удмуртии сняли режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с переувлажнением почвы, сняли в Удмуртии 7 октября. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики. Документ подписал глава региона Александр Бречалов.

Напомним, что режим ЧС в связи с переувлажнением почвы ввели в Удмуртии 15 августа. Представители хозяйств считали, что режим ЧС позволит им перестраховаться на случай, если погода не улучшится, и компенсировать ущерб. Затем стало известно, что посевные площади, пострадавшие в результате длительных дождей, оказались незастрахованы.

В итоге Минсельхоз России определил сумму ущерба хозяйств Удмуртии от гибели посевов в 420 млн руб. Согласно правилам, возмещению подлежит не более 50% от подтвержденной суммы, то есть около 200 млн руб.