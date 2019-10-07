Фургал заявил о невыполнении предыдущим руководством Хабаровского края поручений Путина по гидрозащите городов

Готовность основных узлов защиты основных населенных пунктов Хабаровского края к паводку в бассейне Амура оказалась на низком уровне, несмотря на данные президентом РФ поручения об укреплении гидрозащиты после наводнения 2013 года, следует из заявления губернатора края Сергея Фургала в понедельник.

«В общей сложности было 14 поручений, из которых только четыре были частично выполнены: это вторая и третья очереди дамбы в Комсомольске-на-Амуре, это Мылкинская дамба (там же. — “Ъ”). В июне этого года открыли финансирование на строительство первой очереди дамбы в Комсомольске-на-Амуре и дамбы (Южная дамба. — “Ъ”) в Хабаровске», — сказал господин Фургал на пресс-конференции в Хабаровске. Он отметил при этом, что в нынешней ситуации пришлось задействовать все силы и средства для экстренного реагирования и устранения последствий.

Подтопление Комсомольска-на-Амуре, наиболее ощутимо пострадавшего в период паводка, губернатор объяснил разливом двух горных рек после ливней. В то же время в городе были приняты «беспрецедентные меры» для недопущения затопления территории водами Амура — построено около 30 км временных гидротехнических сооружений.

Ранее посетивший Комсомольск-на-Амуре вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев возмущался состоянием возведенных дамб. Полпред поручил исследовать проведенную гидроинженерную проектную и строительную работу, которая стоила федеральному бюджету свыше 10 млрд руб., привлечь к этому Генпрокуратуру.

На данный момент большая вода уходит из Хабаровского края, подтопленным остается 54 населенных пунктов. Всего в регионе в период разлива рек было подтоплено около 1 тыс. домов, что в три раза меньше их числа в 2013 году.

Эрнест Филипповский, Хабаровск