Трутнев заявил о невыполнении программы по защите от паводков Комсомольска-на-Амуре

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев объявил, что работа по программе защиты Комсомольска-на-Амуре от наводнений за 10 млрд руб. не сделана.

«С 2013 года прошло уже шесть лет. Президент России Владимир Владимирович Путин ставил задачу разработать план защиты Комсомольска-на-Амуре, чтобы больше мы не сталкивались с рисками для людей, не выплачивали последствия чрезвычайной ситуации, не возмещали ущерб. На это выделены значительные бюджетные средства, более 10 млрд руб. Работы не выполнены»,— сказал господин Трутнев на совещании по ликвидации последствий паводка (цитата по «Интерфаксу»).

Полпред добавил, что за не вовремя выполненные работы, за излишне потраченные бюджетные средства надо, чтобы «кто-то ответил».

Господин Трутнев также осмотрел строительство дамбы. Он попросил прокуратуру Хабаровского края взять на контроль стройку. Полпред также пообещал обратиться с аналогичной просьбой в Генпрокуратуру.

«Мы уже проводим проверку по данному факту. Вы видите, что дамба песконасыпная, далее идет то, что соорудили в режиме ЧС из камней. Вот то, что в режиме ЧС соорудили, это выдержало, песконасыпная не выдержала»,— отреагировал прокурор Хабаровского края Николай Рябов.

Напомним, в Хабаровском крае, в том числе в Комсомольске-на-Амуре, с июля действует режим ЧС из-за подтопления более 1 тыс. домов. Ущерб в регионе предварительно оценивается почти в 2 млрд руб.

Эрнест Филипповский, Хабаровск