КНДР возложила на США ответственность за дальнейшую судьбу переговоров по денуклеаризации

Судьба следующих переговоров Северной Кореи и США зависит от американской стороны, заявил главный переговорщик КНДР по денуклеаризации Ким Мен Гиль. Он сомневается в возобновлении переговоров по денуклеаризации через две недели, как предложили США после встречи в Стокгольме.

«Пройдут ли переговоры позже, зависит от США. Спросите США, стоит ли продолжать переговоры... Если США не будут подготовлены должным образом, кто знает, какой ужасный инцидент может случиться. Давайте подождем и посмотрим», — заявил Ким Мен Гиль журналистам в аэропорту Пекина, возвращаясь с переговоров с США (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что Вашингтон не смог придумать новое предложение для Северной Кореи и вряд ли сможет за такой короткий срок.

Напомним, в прошлую субботу закончились провалом переговоры Северной Кореи и США, проходившие в Стокгольме. Северокорейская делегация покинула встречу, не дожидаясь ее официального окончания. МИД КНДР сообщил, что американская делегация прибыла ни с чем, а представители Вашингтона лишь повторяли базовую позицию США.

Подробнее о переговорах — в материале “Ъ” «КНДР и США встретились за шведским столом».