МИД КНДР заявил о провале переговоров с США

Переговоры Северной Кореи и США, проходившие в Стокгольме, окончились провалом, северокорейская делегация покинула встречу, не дожидаясь ее официального окончания, сообщило Yonhap News Agency.

«Мы разочарованы тем, что США не положили ничего на стол переговоров. Теперь на США лежит ответственность за продолжение переговоров»,— подвел итоги встречи посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль. По его словам, американская делегация пришла на переговоры «с пустыми руками».

«До сих пор США использовали гибкий подход, новый способ, проводя инициативную политику, и тем самым дали нам повод для ожиданий, однако явились ни с чем и сильно разочаровали нас, в результате чего всякое стремление к переговорам пропало»,— отметил северокорейский дипломат.

Как отмечает агентство, переговоры в Стокгольме стали первыми после февральского саммита в Ханое, когда сторонам не удалось договориться. Американскую делегацию возглавлял спецпредставитель США по КНДР Стивен Биганан.

На двухдневной рабочей встрече в Швеции должна была обсуждаться реализация соглашений, достигнутых государствами на саммите в Сингапуре в 2018 году. Ожидалось, что в центре обсуждений в Стокгольме будет возможный демонтаж части ядерных объектов в северокорейском Йонбёне в обмен на послабление санкций со стороны США.

О двухдневных переговорах в Стокгольме читайте в материале “Ъ” «КНДР и США встретились за шведским столом».