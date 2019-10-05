КНДР и США встретились за шведским столом

В пятницу в Стокгольме состоялись предварительные переговоры американской и северокорейской делегаций — первые предметные консультации между представителями двух стран с провальной февральской встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. В субботу делегации намерены провести основные переговоры. В центре обсуждения, скорее всего, будет возможный демонтаж части ядерных объектов в северокорейском Йонбёне в обмен на послабление санкций со стороны США. Между тем накануне экс-советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон заявил: Пхеньян никогда не откажется от ядерного оружия.

Двухдневные переговоры в Стокгольме — это первые содержательные консультации делегаций США и Северной Кореи после бесславно завершившегося февральского саммита в Ханое. Тогда, напомним, стороны обвинили в неудаче друг друга. Вашингтон заявил, что северокорейский лидер потребовал снять все санкции за некоторые уступки по ядерной программе. Пхеньян уверял, что требовал лишь частичного снятия санкций для облегчения жизни населения, но США хотели слишком многого. Как бы то ни было, переговорный процесс оказался заморожен.

Возобновить его Дональд Трамп и Ким Чен Ын решили в ходе короткой встречи в июне. Напомним, 29 июня, за день до начала своего визита в Южную Корею, президент США в Twitter предложил встретиться с северокорейским лидером. КНДР положительно отреагировала на приглашение, и на следующий день они пожали руки друг другу в демилитаризованной зоне Пханмунджом между двумя Кореями. Итогом встречи стало решение возобновить работу переговорщиков. Предполагалось, что они соберутся в июле, но произошло это в пятницу.

При этом 2 октября южнокорейские военные сообщили, что вопреки резолюциям СБ ООН Пхеньян мог накануне испытать баллистические ракеты. Позже власти КНДР пуски подтвердили, добавив, что на безопасность окружающих стран они не повлияли. Во вторник ситуацию обсудит СБ ООН.

Содержание же подготовительных переговоров в Стокгольме не разглашалось. Однако “Ъ” поговорил с российским экспертом, директором Центра энергетики и безопасности Антоном Хлопковым, который в начале октября провел ряд встреч в Пхеньяне, в том числе с официальными лицами, а также летел до Пекина с северокорейской делегацией, направлявшейся в Стокгольм. По его словам, сейчас стороны должны подтвердить, что их конечная цель — это денуклеаризация Корейского полуострова и создание надежной системы безопасности в регионе. А дальше необходимо решать, что станет следующим шагом на пути к этой цели.

«Обе стороны, судя по всему, согласны, что альтернативы пошаговости нет. В Вашингтоне к этому также пришли. Одним большим прыжком проблему нельзя решить, пропасть недоверия не перепрыгнуть»,— убежден эксперт.

«Полагаю, что дискуссия будет во многом базироваться на тех договоренностях, которые были достигнуты в контексте подготовки к Ханойскому саммиту»,— говорит он. По его словам, речь идет прежде всего об исследовательском центре в Йонбёне, это один из ключевых ядерных объектов в КНДР. На определенном этапе переговоров в Ханое стороны достигли понимания, что объект может быть полностью демонтирован в обмен на ответные шаги со стороны США. «Объект огромен, по разным оценкам, может включать 300–400 зданий, и производит, по некоторым подсчетам, до половины всех оружейных ядерных материалов КНДР. С точки зрения движения в сторону денуклеаризации это был бы важный шаг,— поясняет Антон Хлопков.— В обмен КНДР ожидает серьезных шагов со стороны США: прекращения политики враждебности, открытия офиса интересов США в Пхеньяне, подписания декларации об окончании Корейской войны, смягчения санкций. На мой взгляд, вокруг этого комплекса вопросов делегации и могут начать диалог».

По словам эксперта, в Пхеньяне понимают, что президентство Дональда Трампа — уникальный шанс для Корейского полуострова, поскольку он готов к прямому персональному вовлечению, что было совсем не характерно для предыдущих президентов США.

Об особой роли Дональда Трампа говорил на днях и президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай»: «Мы понимаем и видим, что еще много нерешенных проблем, впереди очень большой путь. Но все-таки движение в правильном направлении есть. Тут нужно отдать должное и смелости, способности к неординарным шагам президента Трампа. Ведь многие десятилетия американские президенты игнорировали КНДР, воспринимали ее не иначе как изгоя. Господин Трамп смог сделать исторический шаг, преодолеть “демаркационную линию” непонимания и отчуждения, встретиться с Ким Чен Ыном и начать переговорный процесс».

Между тем на днях экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, впервые выступивший на публике после своей отставки 10 сентября , уверенно заявил, что КНДР не откажется от ядерного оружия: «В Пхеньяне было принято стратегическое решение делать все возможное, чтобы сохранить ядерное оружие».

Антон Хлопков согласен с тем, что для КНДР ядерное оружие — это гарантия безопасности. «Чтобы Пхеньян от него отказался, должны быть созданы надежные в долгосрочной перспективе гарантии безопасности»,— уточняет он. При этом эксперт подчеркивает, что устойчивые договоренности в современных условиях не могут быть двусторонними. «Представители КНДР справедливо говорят: “Как мы можем доверять американцам, если они вышли из СВПД (иранской ядерной сделки.— “Ъ”), вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и целого ряда торговых договоренностей?” Свои озабоченности в отношении устойчивости договоренности озвучивает и американская сторона,— напоминает собеседник “Ъ”.— Поэтому хоть диалог США и КНДР крайне важен, упаковка должна быть многосторонней. И здесь важную роль может сыграть Россия». По его мнению, это относится и к роли России в наполнении возможной договоренности, поскольку у Москвы большой переговорный опыт в области нераспространения и контроля над вооружениями, который может быть использован на Корейском полуострове.

Елена Черненко, Андрей Федотов