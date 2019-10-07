«Ведомости»: администрация президента РФ обсудила с политтехнологами прошедшие выборы

Администрация президента России провела семинар для политтехнологов, работавших на региональных выборах 2019 года, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, участвовавшие в мероприятии. По словам двух источников, одна из рекомендаций, прозвучавших на семинаре, которой следует придерживаться в дальнейших кампаниях, — быть «ближе к народу» и «не бояться общаться с людьми».

По словам одного из собеседников издания, подобный семинар для политтехнологов проводился впервые за последние годы. «В прошлом году были вторые туры (губернаторских выборов.— “Ъ”), после которых сразу последовали губернаторские отставки, поэтому такого разбора не было»,— сказал источник. Другой собеседник отметил, что отдельный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике запланирован на ноябрь.

На семинаре отчитывались о прошедших компаниях и советовались о том, какие из примененных технологий можно использовать в дальнейшем. «Но в целом обошлись без оригинальных выводов, выводы были общие»,— сообщил собеседник издания. По словам источника, все понимают, что выборы в Мосгордуму неудачные для власти, а в Забайкалье, где победил врио губернатора Александр Осипов, — хорошие, но «прямо это не озвучивалось».

По словам двух источников, одна из рекомендаций, которой надо придерживаться в дальнейшем, — быть «ближе к народу». «Еще до выборов вице-губернаторам на семинаре говорили, что надо больше работать в соцсетях, больше “работать с народом” — условно переводить бабушек через дорогу, вытирать слезы жителям и самим плакать»,— отметил собеседник издания.

Кто выиграл выборы 8 сентября. Коротко Читать далее

Напомним, 8 сентября в России состоялся единый день голосования, по результатам которого в 85 субъектах страны состоялись 6015 выборов различного уровня. Общая явка на выборах составила 41,2%. На выборах в региональные заксобрания «Единая Россия» получила большинство голосов в 11 из 13 субъектов. По итогам голосования в Мосгордуму 25 из 45 мест заняли самовыдвиженцы, которых поддерживала «Единая Россия». В прошлом созыве представители партии власти вместе с депутатским объединением «Моя Москва» контролировали 38 из 45 мест.

О потерях партии на прошедших выборах читайте в материале “Ъ” «"Единая Россия" упала, но не сильно».