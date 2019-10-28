Школа на фабрике

Еще сто лет назад детский труд был таким же нормальным и обыденным явлением, как неграмотность и детей, и взрослых. Все 20-е годы прошлого века были посвящены борьбе с неграмотностью — это тогда возникла госпрограмма «Ликбез» (то есть «ликвидация безграмотности»), «школы грамоты» в населенных пунктах, повсеместные избы-читальни, Всероссийское добровольное общество «Долой неграмотность». Было налажено массовое производство букварей, в том числе и для взрослых. К концу 40-х перепись населения показала — 90 процентов граждан страны грамотные. В начале XXI века страна с уверенностью взяла новый рубеж — высшее образование стало чуть ли не всеобщим. Но как же с этим соотнести недавние и обескураживающие цифры — миллионы неграмотных в новой России? К ситуации присмотрелся «Огонек» в материале «Уровень бездумности».