Уровень бездумности

В нашей стране 4 процента населения в возрасте от 25 до 64 лет имеют только начальное образование. 2 процента населения вообще нигде не учились. Эти сенсационные выводы — из только что вышедшего сборника «Образование в цифрах», выпущенного в 2019 году НИУ ВШЭ на основании данных Росстата, Минпросвещения, Минобрнауки, Федерального казначейства РФ и ОЭСР.

Александр Трушин

Четыре процента населения с начальным образованием — это 5,6 млн живущих сегодня наших людей, которые не смогли усвоить программу начальной школы и не перешли в 5-й класс. Может быть, они кое-как умеют читать, писать и считать, но очень плохо. Не понимают, что читают, пишут и считают с ошибками. В таких случаях психологи предпочитают говорить о функциональной неграмотности. Фактически эти люди не способны жить в современном обществе. Потому что для продолжения обучения в основной школе, колледже или вузе нужно не только уметь читать, но и понимать смысл текста. И это нужно не только для школы. Человек, не способный понимать прочитанное, не может адекватно приспосабливаться к жизни в меняющемся мире. Например, не может освоить профессию.

«Твой ребенок умеет читать?» — спрашивают друг друга родители поступающих в 1-й класс детей. Но большинство имеет в виду умение складывать буквы в слова, а не понимание смысла прочитанного. В начальной школе внимание учителей сосредоточено в основном на технике чтения — сколько слов ребенок прочитает в минуту. И очень мало учат понимать прочитанное.

Специалисты говорят, что в Финляндии в начальных классах есть специальные программы обучения пониманию текста. Конечно, у нас тоже есть учителя, которые учат понимать и думать. Этот разговор — не к ним, а ко всей системе образования, которая направлена на запоминание и повторение («мать учения»). В 5–9-х классах материалы учебников все более усложняются. Дети, не научившиеся понимать тексты в начальных классах, с этим не справляются. Их просто отчисляют из школы. Вот еще две цифры из сборника НИУ ВШЭ. Охват образованием детей от 5 до 14 лет — 97,6 процента. В 15–19 лет — 88,0 процента. То есть учат, учат, а в итоге 12 процентов подростков оказываются выброшенными на улицу. Их судьба, похоже, не волнует ни родителей, ни бывших учителей, ни органы опеки. Может быть, это дети с ограниченными возможностями? Об этом приведенная статистика умалчивает, но, судя по всему, те самые 2 процента населения, которые никогда нигде не учились, и попадают в эту категорию. А остальные? В большой стране пара процентов — это миллионы человек.

Психологи считают, что, если до 12 лет ребенка не научили понимать, что он читает, он пополняет функционально неграмотную часть населения. В России проводятся исследования на эту тему, но они закрыты.

В прошлом номере «Огонька» Елена Ленская, декан факультета менеджмента в сфере образования Московской высшей школы социальных и экономических наук РАНХиГС со ссылкой на исследования PISA говорила, что «в нашей стране от 16 до 20 процентов детей не достигают функциональной грамотности по чтению, математике и основам естественных наук». Напомним, речь идет о 15-летних ребятах, которых еще не выгнали из школы.

Дети вырастают. Как там, во взрослой жизни обстоит дело с навыками понимания, которые сейчас стали называть «когнитивными»?

В 2013 году ОЭСР организовала исследование ключевых компетенций взрослого населения PIAAC (Programme for the International Assessment for Adult Competencies). Оно проводилось в 35 странах, в том числе и в России. В мире всего участвовали в исследовании более 200 тыс. человек, в России — 5 тыс. Результаты семь лет не предавали широкой огласке в нашей стране. В этом исследовании изучались три ключевые компетенции: грамотность чтения, математическая грамотность и умение решать задачи в технологически насыщенной среде. «Первый показатель,— поясняет Илья Коршунов, заместитель директора Института образования НИУ ВШЭ,— определяет умение человека работать с информацией. Второй — степень владения абстрактной логикой. Но самый важный из показателей — третий, потому что он определяет умение человека принимать самостоятельные решения на основе анализа данных. То есть способность человека думать и достигать своих целей, используя для этого современные технологии».

Так вот, по первым двум показателям у наших соотечественников результат чуть выше среднего по ОЭСР — 275 баллов. Максимум — у Японии (295 баллов). Далее стоят Финляндия, Бельгия, Нидерланды, Швеция... Худший результат — у Италии и Испании.

А вот по третьему показателю — умению думать, самостоятельно решать задачи в технологически насыщенной среде — мы оказались на предпоследнем месте: только 40 процентов людей в возрасте от 16 до 24 лет и 10 процентов в возрасте 55–65 лет умеют это делать. Позади нас — только Польша. А на первом месте — Корея. И дальше опять же Финляндия, Швеция, Нидерланды, Бельгия…

В принципе этот показатель к 60–65 годам снижается во всех странах, поясняет Илья Коршунов. Но у нас этот процесс начинается раньше — в 40–45 лет. Это видно по уровню зарплат: у нас пик приходится именно на этот возраст. А в странах — лидерах рейтинга самые большие зарплаты у людей в 60–66 лет. И учатся там в системе непрерывного образования до 80 лет.

«Это вопрос развития человеческого капитала,— говорит Илья Коршунов.— Качество рабочей силы влияет и на производительность труда, и на рост экономики в целом. Сегодня требуется совокупность компетенций, активности, трудоспособности работников, которые создают добавочную стоимость. А когнитивные навыки — это та основа, база, на которую надстраиваются быстро меняющиеся профессиональные навыки. К сожалению, мы сегодня отстаем от развитых стран именно в умении думать и оперативно решать текущие задачи и проблемы».

Закладываться и формироваться это умение должно в школе. Олег Подольский, руководивший проектом PIAAC в России в 2013 году (сейчас — директор направления по подготовке кадров для цифровой экономики Университета национальной технологической инициативы «2035»), отмечает: «В этом исследовании самые высокие результаты по грамотности чтения наблюдаются в Японии, Бельгии, Финляндии, Нидерландах. В этих странах в целом и достижения взрослых по результатам исследования высокие, и людей с низким уровнем функциональной грамотности немного. Есть гипотеза, что это связано с высоким качеством школьного образования, с одной стороны, и с высоким уровнем социальных гарантий — с другой: многие люди имеют доступ к качественному образованию».

Гипотеза пока что повисла в воздухе. Но, кажется, ее доказательство может объяснить, почему мы уже несколько десятилетий не можем как следует организовать экономику и наладить свою жизнь.