В аэропортах Москвы задержаны или отменены почти 40 рейсов

По данным сервиса «Яндекс. Расписания», на 23:45 в московских аэропортах задержаны почти 40 рейсов и 13 отменены. Ранее «Гидрометцентр» сообщил «Интерфаксу», что к 21:00 воскресенья в столице выпало около 17% октябрьской нормы осадков.

Так, в Домодедово задержаны 25 рейсов, 13 отменены. В Шереметьево задержаны 7 рейсов без отмен. Во Внуково отмен нет, но задержаны 5 рейсов. О задержках и отменах в Жуковском не сообщается.

О том, какая погода ждет москвичей на следующей неделе — в материале “Ъ FM” «Москва встретила циклон».