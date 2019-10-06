Москва встретила циклон

В Москве выпал первый снег. Осадки усилились днем и продолжатся ночью, сообщили в Гидрометцентре России.

Кроме снега с дождем, в столицу придет похолодание и сильный ветер, порывы могут достигать 17 м/с. МЧС советует москвичам не парковать автомобили рядом с деревьями. Осадки продолжатся и завтра, сообщил “Ъ FM” ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус: «Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать северо-западная периферия активного южного циклона. Этот облачный вихрь уже отметился сильными осадками в южной части центрального федерального округа, которые местами превысили месячную норму. По нашим прогнозам, сегодня ожидается сильный порывистый ветер северо-восточного направления, его скорость составит 6-11 м/с. Атмосферное давление будет падать, барометры к вечеру покажут 740 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Под влиянием этого циклона сегодня и ближайшей ночью в Москве выпадет от 8 мм до 10 мм осадков, а на юге и востоке области количество осадков будет до 20 мм, что составит около трети от октябрьской нормы».

Такая погода продержится в Москве до середины следующей недели, но осадки в понедельник и вторник будут уже не такими сильными, прогнозируют в центре «Фобос».

Как отметили в Гидрометцентре, зима в средней полосе России постепенно сокращается. Уменьшаются периоды, когда держится устойчивая отрицательная температура. За последние годы январские температуры в Москве повысились в среднем на два градуса.